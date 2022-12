Investigan el asesinato de una adolescente de 16 años: «Fue una Navidad negra»

Una adolescente de 16 años murió este domingo a la medianoche en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de ser apuñalada en el cuello en Vertiz y 234, en la puerta de su casa.

La víctima, que se encontraba junto a su pareja, fue sorprendida por un hombre y una mujer de 19 años en bicicleta. Ésta última, tras una discusión que es materia de investigación, la persiguió y le dio un puntazo con «un cuchillo o una tijera».

En ese marco, la fiscal de instrucción del caso, Andrea Gómez, indicó antes de entrar en detalles: «Fue una Navidad negra, en la que la gente optó por vías violentas ante cualquier conflicto y ya no es propio de ciertas zonas de Mar del Plata, sino que es en toda la ciudad; sólo basta pasear a las 3 o 4 de la mañana. Se trata de botellazos y gente borracha, algo tomado como una forma de resolver cualquier tipo de problema».

Sobre este caso en particular, Gómez explicó: «La víctima se encontraba con su novio hasta que llegó un hombre y una mujer de 19 años en bicicleta y, por razones de investigación, ésta última la increpó».

En ese sentido, detalló: «La discusión fue un ´¿qué me me mirás?´, no algo en particular. Al ver el arma, la víctima intentó correr y, con un cuchillo o tijera, recibió un corte a la altura del cuello, lo que provocó el sangrado y su muerte pasada la medianoche».

«Nunca hubo un hecho tan injustificable, no hay una razón para lo que le hicieron. Es una chica que estaba en la puerta de su casa con su novio un 25 al mediodía, a punto de celebrar con su familia, y de la nada se va de este mundo», manifestó la experta.

Asimismo, la fiscal de instrucción señaló que la descripción de la atacante se trata de una mujer que «ya tenía causas recientes de carácter violento». Y ejemplificó: «El 27 de noviembre tuvo otro altercado con una mujer y también con arma blanca. Era conocida en el barrio por este tipo de situaciones. No es la primera vez».

FUENTE: El Marplatense

