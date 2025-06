Israel atacó a Irán y hay tensión por un posible gran conflicto armado en Medio Oriente

Israel lanzó ataque preventivo con misiles sobre Irán y temen represalias. Hay tensión por un posible gran conflicto armado en Medio Oriente.

El Ejército israelí confirmó que “decenas de cazas” completaron una primera oleada de bombardeos “ofensivos, preventivos y precisos” contra objetivos nucleares y militares en varias provincias de Irán.

La operación, ordenada directamente por el primer ministro Benjamín Netanyahu, se basó en “inteligencia de alta calidad” y se atribuyó a “avances significativos” del programa atómico iraní y al arsenal de misiles balísticos de Teherán.

Un alto oficial de las FDI afirmó que Irán acumula material fisionable para 15 cabezas nucleares y suministra armas a Hizbulá y a los hutíes. Tras los ataques, Israel activó sirenas en todo el país para que la población se refugie ante una posible respuesta “inminente” de Teherán.

Medios iraníes confirmaron explosiones en las afueras de Teherán y otras ciudades, sin detallar víctimas. En los mercados asiáticos, el Brent saltó más de 5 % ante el temor a una escalada regional.

El presidente Javier Milei ya no está en Israel y no corre peligro tras el ataque preventivo a Irán, aclaró el vocero Manuel Adorni.

Decenas de cazas de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron la madrugada del viernes un primer golpe “preventivo” contra instalaciones militares y nucleares de Irán, lo que provocó fuertes explosiones en Teherán y el cierre inmediato del espacio aéreo de ambos países.

El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la ofensiva y advirtió que “se esperan ataques con misiles y drones contra Israel y su población civil”, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió continuar la operación “los días que sea necesario”. El crudo Brent subió 5 % tras el anuncio.

En la capital iraní se reportaron columnas de humo sobre el barrio occidental de Chitgar, aunque no hay centros nucleares en esa zona. Hasta el momento no se informó de víctimas ni daños confirmados en los complejos de Natanz, Fordow o Arak. La televisión estatal iraní reconoció detonaciones pero no precisó blancos.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio aclaró que Estados Unidos “no participa” en la ofensiva y que su prioridad es proteger a sus fuerzas desplegadas en la región. Paralelamente, el Brent trepó a más de 5 % y los mercados operaron con alta volatilidad ante el riesgo de escalada regional.

El ataque llega tras la censura impuesta ayer por la Junta de Gobernadores del OIEA a Teherán por falta de cooperación y su anuncio de instalar un tercer sitio de enriquecimiento de uranio con centrifugadoras avanzadas. Irán, que niega querer fabricar una bomba atómica, aún no reaccionó militarmente pero su Guardia Revolucionaria había advertido que está “lista para una guerra total”.

Fuente: Ahora Mar del PLata

Comentarios

comentarios