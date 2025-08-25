Israel bombardea el Hospital Nasser en la Franja de Gaza: al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas

El ataque aéreo israelí destruyó el hospital en el sur de Gaza, dejando al menos 20 muertos, incluidos cinco periodistas de agencias internacionales.

Este Lunes, un ataque aéreo israelí destruyó el Hospital Nasser en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. El bombardeo dejó al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas de agencias internacionales como Reuters, Associated Press, Al Jazeera y NBC. Las víctimas fueron identificadas como Mariam Dagga (AP), Yasser Abu Amr (Reuters), Ahmed Abu Amr (NBC), Mohamed al-Masri (Al Jazeera) y un miembro de la Defensa Civil de Gaza.

El ataque ocurrió en un momento crítico, ya que el Hospital Nasser era uno de los pocos hospitales funcionales en Gaza, brindando atención médica a miles de personas en una región devastada por el conflicto. La destrucción del hospital ha dejado a muchos heridos sin acceso a atención médica, exacerbando la crisis humanitaria en la zona.

Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han condenado el ataque, calificándolo de violación del derecho internacional humanitario y pidiendo una investigación independiente.

La destrucción del Hospital Nasser expone nuevamente la indiferencia frente al sufrimiento de miles de personas que dependen de ayuda médica básica en Gaza.

