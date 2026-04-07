Italia hace historia: Es el primer país en otorgar licencias laborales pagas para cuidar mascotas

Los trabajadores podrán ausentarse hasta tres días al año con goce de sueldo. La medida considera la atención veterinaria urgente como una «emergencia familiar» y marca un hito global en derechos animales.

ROMA, Italia – En un giro sin precedentes para la legislación laboral europea, Italia se ha consolidado como el primer país en formalizar el derecho a licencias remuneradas para el cuidado de mascotas. Bajo esta nueva normativa, que ya está siendo adoptada por diversos contratos colectivos en 2026, los trabajadores italianos pueden solicitar permisos para asistir a sus animales de compañía en caso de enfermedad o lesión grave sin sufrir descuentos en su salario.

Un derecho nacido de la jurisprudencia

Aunque la tendencia se aceleró recientemente, el pilar de esta medida se encuentra en un caso testigo ocurrido en Roma, donde una empleada universitaria ganó una batalla legal para que sus días de ausencia —destinados a cuidar a su perro tras una cirugía— fueran pagados. El tribunal dictaminó que, dado que el Código Penal italiano castiga el maltrato y abandono animal, no permitir que la dueña brindara cuidados esenciales la habría obligado a cometer un delito.

Requisitos y alcance de la medida

Para acceder a este beneficio, los empleados deben cumplir con criterios específicos que garantizan el uso responsable del permiso:

Identificación oficial: El animal debe estar registrado legalmente y contar con su microchip obligatorio .

El animal debe estar registrado legalmente y contar con su . Certificado Veterinario Digital: Es indispensable presentar una constancia emitida por un profesional que acredite la gravedad del cuadro o la necesidad de asistencia urgente.

Es indispensable presentar una constancia emitida por un profesional que acredite la gravedad del cuadro o la necesidad de asistencia urgente. Duración: La normativa permite solicitar entre 2 y 3 días de licencia al año. Algunos convenios incluso han comenzado a incluir horas para consultas de rutina y días por el fallecimiento de la mascota.

Hacia la «familia multiespecie»

Esta iniciativa no solo busca el bienestar animal, sino que refleja un cambio cultural profundo: el reconocimiento de las mascotas como miembros fundamentales del núcleo familiar. Al equiparar el cuidado de un animal con una «emergencia familiar», Italia sienta un precedente para otros países que debaten ampliar los derechos laborales en sintonía con las nuevas realidades sociales.

Fuente: Infobae/ IA

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