Javier Milei negocia un préstamo con EE.UU: cuáles son las claves del salvataje financiero

El Presidente admitió que las negociaciones se encuentran avanzadas. La administración de Donald Trump busca respaldar el plan económico del gobierno argentino. Qué cantidad de dinero destinaría al Banco Central.

El gobierno argentino negocia un préstamo con Estados Unidos con el objetivo de afrontar los vencimientos de deuda del año próximo y fortalecer las reservas del Banco Central, luego de las tensiones cambiarias de los últimos días que llevaron el dólar a niveles superiores a los 1.500 pesos y el riesgo país por encima de los 1.400 puntos.

“Sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, cuando se lo consultó sobre esa eventual negociación con la administración republicana de Donald Trump, con quien se reunirá el próximo martes en Nueva York. «Tenemos múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarla la vida a los argentinos», agregó en declaraciones radiales.

En abril último, cuando se levantó el cepo cambiario para los individuos, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, hizo una visita de diez horas a Buenos Aires, en la que manifestó un fuerte respaldo a las políticas libertarias. “Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, dijo en referencia al Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, una línea especial de crédito para fortalecer reservas en contexto de turbulencias.

Según trascendió en las últimas horas, la Secretaría del Tesoro estaría dispuesta a depositar un monto cercano 30.000 millones de dólares en el Banco Central, en busca de evitar que las tensiones cambiarias pongan en jaque el programa económico del gobierno argentino.

Trump mantiene sintonía ideológica y personal con Milei, y apuesta a respaldar su plan frente a los cuestionamientos políticos del peronismo, que se impuso por casi 14 puntos de diferencias en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

En una entrevista con el diario La Voz del Interior, Milei destacó: “Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en julio”. Y luego, señaló: “Venimos trabajando en esas negociaciones que demandan tiempo, pero hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Es cuestión de tiempo también”.

Las declaraciones se dieron horas antes de un nuevo viaje del mandatario a Estados Unidos. Este domingo partirá a Nueva York, donde verá a Trump, brindará un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas y será parte del Atlantic Council el Global Citizen Award, un premio que destaca las reformas económicas que lleva adelante en el país.

Quien le entregará el premio Milei será el propio Bessent. La Gala se hará en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, y allí también fue invitada Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuente: diario popular

