JIMMY RIP & THE TRIP PRESENTAN SU NUEVO ÁLBUM DE ESTUDIO: “MUY CRUDO”

TIENDAS DIGITALES: https://sl.onerpm.com/muycrudo

“Muy Crudo” disponible en formato físico en: https://www.eshoppinhead.com (ENVIOS A DOMICILIO)

Escuchá el primer single “Way Down In Mississippi” feat. Stacy Michelle: https://ps.onerpm.com/waydowninmississippi

Muy crudo… emociones crudas, sonidos crudos, y una forma de vivir y sentir cruda, son parte de lo que se trata este nuevo álbum de Jimmy Rip & The Trip: “Muy Crudo”.

“Todas estas canciones fueron escritas en el momento de un gran cambio en mi vida”, dice Rip, “cambios que trajeron tanto felicidad como dolor”.

Grabado “en vivo” en el estudio con la banda The Trip – Luli Bass en bajo y Silvana Colagiovanni en batería – y marca el tercer disco desde su mudanza a Buenos Aires.

El álbum fue grabado en Abasto Mansion Monsterland, mezclado y masterizado por Álvaro Villagra.

Las diez canciones originales son blues/rock tocados de una manera única y con un estilo reconocible por Rip & The Trip. El primer single y video “Way Down In Mississippi”, cuenta con la voz candente de Stacy Michelle, es un gran comienzo para este disco asesino.

ACERCA DE JIMMY RIP

Jimmy Rip ha sido llamado de muchas maneras a lo largo de su extraordinaria vida en la música…guitarrista, cantautor, compositor de cine y televisión, director musical, arreglador, sesionista, productor y músico solista.

Mick Jagger, Jerry Lee Lewis, Willie, Nelson, Rod Stewart, Televisión, Hall y Oates, Deborah Harry, Jack Bruce, Mariah Carrey y Yoko Ono son solo algunas de las leyendas con las que Jimmy ha compartido su talento.

Después de varios años con gran demanda como sesionista en Nueva York, su ciudad natal, Rip comenzó una larga relación musical con Mick Jagger. Primero como primer guitarra en el disco ¨Primitive Cool¨ (1987) y luego en la gira que prosiguió.

Se reunieron nuevamente en 1992 para grabar ¨Wandering Spirit¨ en el que Rip toca la guitarra, co-escribe y dirige musicalmente el proyecto junto con Jagger. Pronto se volvió el disco solista más exitoso de Mick.

Luego de ayudar a cumplir los sueños musicales de sus prestigiosos amigos Jimmy decidió que era tiempo de realizar su propio álbum. El resultado fue el aclamado ¨Way Past Blue¨ y más tarde volvió al estudio como guitarrista y productor de incontables proyectos.

Tal vez el más notable sea ¨Last Man Standin¨ de Jerry Lee Lewis; álbum en el que como guitarrista y productor aprovechó la increíble lista de superestrellas para poder ayudar a The Killer con la grabación del disco. Mick, Keith, Ronnie Wood, Jimmy Page, Eric Clapton, B.B. King, Ringo y Bruce Springsteen fueron solo algunas de las 22 leyendas que se unieron a Rip para crear el registro más exitoso de la larga e ilustre carrera de Jerry Lee.

Correlativamente Jimmy encontró tiempo para convertirse en miembro de la banda Television y acompañando el proyecto solista de Tom Verlaine.

Este extenso y zigzagueante camino llevó a Jimmy a su nuevo hogar en Buenos Aires donde lidera el power trío Jimmy Rip & The acompañado por dos mujeres argentinas, Luli Bass en el bajo y Silvana Colagiovanni en batería.

Mientras Jimmy reside en Argentina comparte escenarios con grandes músicos de la escena del rock local. Esta amistad se ve reflejada también en la participación que tuvieron por ejemplo Andrés Ciro Martinez, Ratones Paranóicos, Facundo Soto, Valentino Spinetta en el disco de Jimmy Rip & The Trip.

Este 2020, luego de combatir las diferentes adversidades, sale finalmente su último material que lleva como nombre “Muy Crudo”.

Un compendio de rock & blues que lleva a estos géneros al borde de lo indescriptible.

TRACKLIST MUY CRUDO:

I Come To Rock This Place Way Down In Mississippi (feat. Stacy Michelle) The Blues Progression Bumpin’ Little Hi-Tone Oh Babydoll The Bompdiddley Stomp Musta Killed Someone (feat. Stacy Michelle) Trains Aint Fast Enough Get It Up Front Golden Cadillac

Comentarios

comentarios