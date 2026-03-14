JORGE DREXLER SUMA MAR DEL PLATA EN SU GIRA NACIONAL PARA PRESENTAR “TARACÁ”

El jueves 13 de marzo ha sido un gran día para Jorge Drexler y para Mar del Plata ya que se dio a conocer su nuevo disco “Taracá” y salieron a la venta las entradas para su show en el Teatro Radio City, el próximo 21 de abril a las 21, ampliando así su gira por el Cono Sur y sumando la costa atlántica como cuarta fecha luego de CABA (Movistar Arena), Mendoza y Córdoba. Las entradas ya se pueden adquirir en Plateanet.

Además de regresar a los escenarios argentinos luego de casi tres años, Drexler recorrerá Chile, Uruguay y Brasil. Esto refuerza un lazo artístico y afectivo construido a lo largo del tiempo con su público: una relación basada en la escucha atenta, la emoción y la fidelidad que acompaña cada una de sus etapas. Con más de tres décadas de trayectoria, el artista uruguayo es reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, combinando profundidad poética, innovación sonora y una mirada humanista sobre el mundo.

Este anuncio llega en un momento especialmente significativo para Drexler, recientemente ganador del Latin Grammy 2025 a la Mejor Canción Pop/Rock por “Desastres fabulosos”, la colaboración junto a Conociendo Rusia que se convirtió en una de las composiciones más celebradas del año. El reconocimiento se suma a la excelente recepción de su canción “El fin y el medio”, escrita junto a su hijo Pablo, reafirmando su sensibilidad única y su vigencia creativa.

Y la frutilla del postre es la salida a la venta y en plataformas de Taracá, un nombre que remite a uno de los tambores que hace al Candombe, pero también es el “tar acá” (estar acá), en su tierra, el Uruguay.

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