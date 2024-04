Jorge Lanata denunció penalmente al presidente Javier Milei

El periodista Jorge Lanata presentó este jueves su anunciada denuncia penal contra el presidente Javier Milei por haberlo llamado públicamente «ensobrado» y el trámite recayó en el juzgado que encabeza Ariel Lijo.

Lanata denunció la presunta comisión del delito de «injurias», que consiste en adjudicarle a otra persona una conducta que implica un desvalor sobre su persona.

La causa quedó registrada con el número 1431/2024 y recayó por sorteo en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez Lijo, recientemente nominado para la Corte Suprema de Justicia por el propio jefe de Estado.

El presidente Javier Milei apuntó contra el periodista Jorge Lanata en su cuenta de X/Twitter y lo llamó de «larretista», en el medio del conflicto de Medio Oriente entre Irán e Israel.

“Me parece bien que Milei esté o no preocupado por el tema de Israel. En todo caso, es un problema de política exterior de su gobierno y de preocupación de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, o sea, de donde sea, esté en una reunión de gabinete en Argentina”, dijo el periodista en su programa “Lanata sin filtro”, de radio Mitre.

Ante esto, el presidente publicó: “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, posteó el mandatario en la red social X.

Lanata recuperó el posteo del mandatario al aire en sy programa y dijo que va a “analizar esto” con sus abogados, “pero si llegamos a esa conclusión, yo le voy a iniciar una demanda al Presidente por calumnias e injurias”.

Fuente. Filo News

