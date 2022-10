Jornada de movilización por un Bono para todos sin exclusiones

El Frente Piquetero de Lucha movilizará este viernes, en el Marco de una jornada nacional, en las puertas de todas las ANSES del país contra el exclusión del Bono anunciado en el marco del crecimiento de la miseria y la pobreza como producto de las políticas fondomonetaristas.

«Es que el diseño de las “incompatibilidades” ideados por Massa y la camporista Raverta, excluye a Millones de pobres e indigentes», indicaron.

En ese sentido, agregaron que «solo con tener una AUH o una tarjeta alimentar de menos de $10.000, o por tener una billetera virtual, o ser monotributista, o por tener una motocicleta la persona es excluida del cobro».

Por otro lado, en Mar del Plata particularmente, se movilizarán en repudio a los dichos de Montenegro «criminalizando a las familias que no tienen vivienda, amenazando con quitarle los programas a aquellos que estén ocupando un terreno. El Frente Piquetero hace más de un año que viene planteando este problema de la falta de vivienda y sin embargo ni Montenegro ni Kicillof dan una respuesta. No hay una política de vivienda populares, de planificación de barrios ni de urbanización. En una ciudad donde hay más de 150 asentamientos con un déficit habitacional que supera las veinte mil viviendas, proliferan los barrios privados, los countries y los emprendimiento inmobiliarios de megatorres que no aportan en nada a las necesidades vitales de la ciudad».

«Planteamos que tiene que constituirse a nivel nacional provincial y local un banco de tierras fiscales y ociosas, un plan de viviendas populares y urbanización financiado en base al impuesto al gran capital y la vivienda ociosa», cerraron.

Comentarios

comentarios