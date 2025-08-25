Jornadas de prevención y promoción de la salud en Bosque Grande y en Don Emilio

Será del lunes 25 al viernes 29 de agosto en el horario de 9 a 14 y se realizarán controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica para animales, entre otros servicios.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 25 al viernes 29, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Asociación Vecinal de Fomento de Bosque Grande ubicada en Reforma Universitaria 1665.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El jueves y viernes se realizarán controles odontológicos. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y el viernes se llevará a cabo una capacitación sobre RCP a las 14 (los interesados en la capacitación tienen que inscribirse previamente en la Asociación Vecinal de Fomento).

Asimismo, de lunes a viernes, antes de las 8, se realizarán castraciones de perros y gatos y, el jueves, vacunación antirrábica de mascotas.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en la Asociación Vecinal de Fomento Don Emilio, ubicada en Canesa 1638, de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

El lunes, martes y miércoles se realizarán controles odontológicos. El miércoles se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad, y el jueves se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental a través del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). El viernes también se realizará vacunación antirrábica para perros y gatos.

Asimismo, el tercer dispositivo de Salud en tu Barrio estará el viernes 29 en la Asociación Vecinal de Fomento de Bosque Grande ubicada en Reforma Universitaria 1665, de 10 a 14.

Se realizará una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y una encuesta sobre factores de riesgo. Además, se llevarán a cabo controles glucémicos y se brindarán pautas de educación en diabetes.

En tanto, se realizará un taller de cesación tabáquica, un taller de alimentación saludable y se brindará consejería nutricional.

Durante toda la jornada, se aplicarán vacunas de calendario, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivossaludentubarrio .

