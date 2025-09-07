Jornadas de prevención y promoción de la salud en El Martillo y San Martín

Salud en tu Barrio continúa recorriendo los barrios de la ciudad

Será del lunes 8 al viernes 12 de septiembre en el horario de 9 a 14 y se realizarán controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica para animales, entre otros servicios.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 8 al viernes 12, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) El Martillo, ubicado en Coronel Vidal 2665.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad, además de vacunación de Hepatitis B y testeo de Hepatitis C. El jueves y viernes se realizarán talleres de odontopediatría para niños. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y el jueves se llevará a cabo una capacitación sobre RCP a las 14 (los interesados en la capacitación tienen que inscribirse previamente en la Asociación Vecinal de Fomento). También habrá controles de glaucoma y controles de oftalmología para niños. Asimismo, el jueves habrá vacunación antirrábica de mascotas.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en Sociedad de Fomento del barrio San Martín, ubicada en Génova 5284, de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

Además, el lunes a las 10 habrá charlas sobre RCP y Primeros Auxilios. El miércoles se llevarán a cabo Talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental y también estarán presentes agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Asimismo, el viernes a las 8 se realizará vacunación antirrábica de mascotas.

Asimismo, el tercer dispositivo de Salud en tu Barrio funcionará el viernes 12 de 10 a 14 en la misma Sociedad de Fomento del barrio San Martín (Génova 5284).

Se realizará una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y una encuesta sobre factores de riesgo. Además, se llevarán a cabo controles glucémicos y se brindarán pautas de educación en diabetes.

En tanto, se realizará un taller de cesación tabáquica, un taller de alimentación saludable y se brindará consejería nutricional.

Durante toda la jornada, se aplicarán vacunas de calendario, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www..mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

