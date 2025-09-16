Joven asesinado en el centro de jubilados de Parque Peña. Fue identificado por familiares

El joven que apareció muerto de un disparo en el centro de jubilados de Parque Peña fue identificado por un grupo de familiares que llegó hasta el lugar. Se trata Rodrigo Fabián Strada de 25 años.

Hace instantes, al menos cinco personas se presentaron en la escena del crimen ubicada en Urquía al 4500 para determinar si se trataba de un familiar. Al entrevistarse con la policía aportaron una seña particular: su familiar tiene un tatuaje de una cruz en la zona del cuello.

El dato confirmó que el joven que apareció asesinado con un disparo en la espalda es Rodrigo Fabián Strada de 25 años de edad. En este momento, mientras Policía Científica trabaja en el lugar para determinar en que circunstancia se produjo el crimen, los investigadores pudieron determinar que la víctima contaba con antecedentes penales por robo y lesiones.

Strada habría sido asesinado ayer a la noche cuando intentó robar en el centro de jubilados y pensionado de Parque Peña. Vecinos del lugar aseguraron que ayer a la noche se escucharon al menos tres disparos y que llamaron al 911. Pero la policía no pudo hallar nada.

El centro de jubilados de Parque Peña fue la escena del crimen.

Hoy el encargado del predio ubicado en Urquía al 4500 encontró la reja forzada y en el patio trasero el cuerpo de Strada, que a simple vista presentaba una herida de bala en la espalda.

Todo parece indicar que el joven ingresó por la reja que está al costado de la edificación y que conecta con el patio trasero de la vivienda. Allí hay dos edificaciones: el centro de jubilados que da al frente y otro chalet ubicado en el fondo que pertenece a la sociedad de fomento de Parque Peña. La víctima habría ingresado a los dos lugares con fines de robo.

La investigación quedó en manos del fiscal Carlos Russo, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº7.

Fuente: Mi8

