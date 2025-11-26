JUANA MOLINA PRESENTA “DOGA” EN MAR DEL PLATA

El 6 de diciembre a las 20, la artista llega a Club TRI (20 de Septiembre 2650) para presentar su reciente material, en una noche que contará con la apertura de Valeria del Mar y musicalización de Rorro.

Juana Molina desembarca en Mar del Plata para presentar en vivo su nuevo material discográfico, “Doga”, en una fecha especial que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en Club TRI (20 de Septiembre 2650). Las puertas abrirán a las 20.

La jornada contará con la apertura de Valeria del Mar, mientras que Rorro musicalizará la noche, acompañando un evento que promete ser uno de los destacados de la agenda cultural marplatense.

Juana Molina lanza su octavo álbum, “Doga”, el disco fue producido por Molina y Emilio Haro, incluye 10 canciones repartidas en 4 caras de vinilo en formato doble y fue lanzado a través de su propio sello, Sonamos. Este lanzamiento marca su regreso discográfico tras su último álbum, “Halo” de 2017, y llega después de su álbum en vivo “ANRMAL” (2020).

La presentación en Club TRI permitirá disfrutar de una puesta íntima y envolvente, donde la artista compartirá las nuevas canciones junto a su inconfundible impronta sonora.

Entradas online:

articket.com.ar/JUANA-MOLINA-EN-CLUB-TRI/

