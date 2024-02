Jubilados no consiguen lentes por Pami: los rechazan o les cobran un diferencial

En las últimas semanas, afiliados y afiliadas al Pami han intentado, sin éxito, hacerse anteojos recetados. Sin embargo, de la recorrida por las ópticas de la ciudad todos cosechan las mismas respuestas: o tienen que pagar recargos de 20, 30 o 40 mil pesos o no los van a atender porque “con lo que paga Pami, no se llega a cubrir ni el costo del marco”.

Reinaldo Kerschen, presidente de la Cámara Argentina de Ópticas, confirmó que lo que sufren muchos adultos mayores es real. “Nosotros entendemos la problemática visual, especialmente de las personas mayores. De hecho, hace años que venimos solicitando la actualización del menú prestacional, porque lo que nos paga Pami no llega ni a cubrir los costos que tenemos. Pese al pedido, que elevamos en muchas oportunidades, el Pami no modifica los valores prestacionales y nosotros no podemos seguir atendiendo esos valores. Hay quienes optaron por cobrar una diferencia y hay quienes, directamente, decidieron dejar de atender con Pami”, aseveró el referente del sector.

Para Kerschen, que ayer participó de un encuentro con las autoridades de la obra social, “el Pami rompió el contrato social”. “Muchas ópticas han hecho el esfuerzo de hacerle los lentes a los afiliados de todas formas. Pero si no hay un cambio en los valores de las prestaciones, la verdad es que se hace imposible poder atender a Pami. Los valores del menú están desfasados. No nos dan los números. No podemos poner nosotros la plata del anteojo que Pami nos paga a menos del costo”, aseveró el empresario.

A instancias de la consulta de este medio confirmó que “los y las afiliadas de Pami deben quejarse ante la obra social y no con la ópticas”. “Insisto: no es un problema nuestro, por el contrario. Es Pami quien debe darnos respuestas a las dos partes”, concluyó.

Fuente: MI8

