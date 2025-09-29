Juegos Evita 2025: habrá cortes de tránsito en distintos puntos de Mar del Plata

Comenzarán este lunes y se extenderán hasta el jueves.

Este lunes se dio el puntapié inicial de los Juegos Nacionales Evita 2025, por los cuales se realizarán múltiples cortes de tránsito en distintos puntos de Mar del Plata según las disciplinas en competencia. Los detalles.

Entre este lunes y el sábado se desarrollarán en Mar del Plata los tradicionales Juegos Evita, que por segundo año consecutivo tendrán una fuerte baja en la cantidad de participantes pero que de todos modos se utilizarán múltiples escenarios de la ciudad para el desarrollo de las 36 disciplinas que tendrá esta edición, lejos de las 76 que supo tener hasta 2023.

En detalle, este lunes habrá cortes hasta las 20 en calle Canosa y 12 de Octubre, y también en Canosa y Juan B. Justo, es decir, en inmediaciones del estadio José María Minella.

Por su parte, el martes, entre las 6.30 y las 15.30 habrá cortes en la costa por la competencia de ciclismo: se reducirá la calzada en avenida De los Trabajadores a la altura de la ex Casa del Deportista, a la altura de los balnearios 10 y 11 y en la baja del Balneario 1 de Punta Mogotes.

El jueves, por su parte, entre las 11.30 y las 17.30 se esperan múltiples cortes de tránsito por la prueba de triatlón en inmediaciones del Parque de Deportes.

En concreto, estos cortes serán en avenida De las Olimpiadas e Irala, en avenida De las Olimpiadas y Ayolas, en Viña del Mar y Ayolas, en Friuli y Magallanes, en 12 de Octubre y Lisandro de la Torre, en El Cano y Lisandro de la Torre, en Gaboto y Lisandro de la Torre, y en Firpo y Lisandro de la Torre.

De todos modos, los cortes de tránsito por los Juegos Evita y su estado se pueden seguir en tiempo real en la aplicación de Waze: accedé haciendo click acá.

Fuente: Quédigital

