Jueves 10 de septiembre: 6 actividades online para disfrutar en casa

Comienza el 20° Festival de Cine Alemán

Se realizará del 10 al 14 de septiembre y las películas estarán disponibles entre las 06:00 y las 24:00 del día de exhibición. Finalizado ese período, ya no se podrá acceder a las mismas. Una vez iniciada la visualización, podrá terminar de verla después de esa hora siempre y cuando no cierre el navegador ni refresque la página. En caso contrario, la misma ya no estará disponible.

Por disposición de los productores,la cantidad de visualizaciones por día es limitada y si la película está agotada, puede intentar verla en la próxima fecha programada.

Puede ver la programación diaria en este enlace.

“La colección escucha”, la propuesta online del Palais de Glace Marlene Wayar. (Foto: Pili Cabrera)

Este jueves se presenta Marlene Wayar, activista travesti-trans, que por medio de su sensibilidad artística, se propone cuestionar los modos de imaginar la niñez y su lugar en los discursos sobre el género y la sexualidad.

En este caso su intervención partirá de la escultura Cabeza de nene producida por el célebre escultor Pedro Zonza Briano entre los años 1908 y 1912. ¿Con cuáles herramientas transmitir experiencias de una infancia trans a una pieza artística para introducirla en los cuidados relacionados con una niñez diversa?

Puede verla en este enlace.

“Imprescindibles”, un recorrido virtual por las obras más destacadas de la colección del Museo Larreta

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, presenta Imprescindibles,un recorrido virtualde las 12 obras más destacadas de la colección permanente del Museo Larreta a través de la página web del Museo de Arte Español Enrique Larreta y desde la web Cultura en Casa.

Imprescindibles es una oportunidad de conocer y valorar parte del acervo del Museo Larreta, dirigido tanto a los visitantes habituales como aquellos que se acercan por primera vez. El patrimonio, formado principalmente por la colección que perteneció a Enrique Larreta, comprende una gran variedad de objetos: mobiliario, tapices, armas, cerámica, pinturas y esculturas del Renacimiento y Barroco español.

El retrato del escritor Enrique Larreta, pintado por Ignacio de Zuloaga en 1912, convive en este recorrido con retablos y esculturas del siglo de oro del arte español y otros objetos de uso cotidiano como braseros y bargueños.

La propuesta es agudizar la mirada y profundizar en estas piezas, aún cuando estén desprovistas de su contexto. Una nueva forma de recorrer las obras que descansan en el museo a la espera de una próxima reapertura.

Puede verlo en elsitio oficial y en las redes oficiales del museo:Facebook, Instagram y Twitter.

“Querido Papá” en Cine Lumiere

Una película del director Yuval Delshad e interpretada por Navid Negahban, Asher Avrahami, David Diaan.

Sinopsis: ‘Baba Joon’ cuenta la historia de Yitzhak y su hijo Moti. Yitzhak dirige la granja de pavos que su padre construyó con sus propias manos después de que emigraran de Irán a Israel. Cuando Moti cumple trece años, Yitzhak le enseña el oficio para que siga orgulloso la tradición familiar, pero a Moti no le gusta trabajar en el granero.

El film plantea hasta dónde un padre ayuda a su hijo en la educación e inserción laboral y hasta dónde lo manipula para que haga lo que él cree será lo más conveniente. La tradición entrará en colisión con la libertad y la tensión crecerá al pasar los días. Una oportunidad para ver una película con una mirada única donde confluyen dos culturas que muchas veces los relatos se empeñan en enfrentar pero que tienen un sustrato común. Al mismo tiempo, da cuenta de que las fronteras culturales no tienen relación estrictamente con lo territorial sino con otras cuestiones, y que a veces las diferencias se tejen en el interior de las mismas familias.

Puede verla este jueves a las 20:00 en este enlace.

Tiempos inciertos: una mirada sobre la edición contemporánea

Ciclo de charlas-taller a cargo de editores y profesionales de la edición en España. Este mes Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid con la coordinación de Víctor Malumián.

Está dirigido a estudiantes y profesionales del sector editorial.

La actividad se realizará este jueves a las 17:00, es gratuita con cupo limitado e inscripción previa en este enlace.

“Los corderos” en el Cervantes Online

La obra escrita y dirigida por Daniel Veronese podrá verse a partir de este jueves 10 a las 20:00 y hasta el domingo 13 inclusive, estará disponible Los corderos en el Cervantes online con Flor Dyszel, María Onetto, Gonzalo Urtizberea, Diego Velázquez, Luis Ziembrowski. Se presentó en la sala Luisa Vehil del TNC en las temporadas 2015 y 2016.

Los corderos podría enmarcarse -teniendo en cuenta el peligro de que todo marco que se establece reprime pensamientos y encierra la libertad de ver algo de una manera distinta- en un costumbrismo perverso, en un realismo sin magia, terrenal y sucio. Una acción deliberada, pensada para ilustrar funcionamientos micropolíticos familiares cíclicos, inmutables, que se acaban y se cierran en sí mismos, puertas adentro. Pero no hay intención maniquea de aleccionar, premiar ni señalar en la presentación de estos personajes, ni en los sucesos que recorren la obra.

Puede verse este jueves a las 20:00 en Cervantes online .

