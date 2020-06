Jueves 4 de junio: 5 actividades online para disfrutar en casa

En tiempos de cuarentena, una guía diaria con varias propuestas culturales elegidas especialmente para aprovechar de forma gratuita y a través de internet

Dos miniseries para homenajear a Manuel Belgrano, a 250 años de su nacimiento

“Tras las huellas de Belgrano” y “El Belgrano desconocido” son dos miniseries realizadas por el Ministerio de Cultura de la Nación.

“El Belgrano desconocido” es una miniserie de cortometrajes de seis capítulos, con guiones escritos por Pacho O´ Donnell que se centran en seis aspectos de la vida de Manuel Belgrano que no aparece en ningún libro, ignorados o voluntariamente olvidados por la historia oficial.

Pacho O´ Donnell escribió esta miniserie buscando los hechos menos conocidos en la vida del General y sacando a la luz aquellos acontecimientos significativos que cobran un nuevo sentido al celebrarse en Argentina el Año del Bicentenario de Manuel Belgrano.

“Tras las Huellas de Belgrano” es una mini serie documental que reconstruye el desafiante camino que enfrentó Belgrano en busca de nuestra independencia. Once historiadoras e historiadores de toda la Argentina relatan once episodios fundamentales en once sitios históricos de nuestro país, donde Belgrano marcó su huella como símbolo indiscutible de una argentina independiente y de una sociedad mas justa e igualitaria para todos y todas.

Con motivo de cumplirse los 250 años del natalicio del General, los capítulos fueron puestos a disposición de manera vietual y forman parte de las acciones e iniciativas impulsadas por la declaración de 2020 como el Año del General Belgrano. Será transmitido por todas las redes del Ministerio de Cultura de la Nación.

Puede verlo en las redes del Ministerio: Facebook, YouTube e Instagram.

“Estados en suspensión”, la muestra de pintura online que será presentada por Fundación Ramseyer Dayer, de Santa Fe

Esta muestra que da cuenta del trabajo en diálogo de las artistas contemporáneas contemporáneas Guigui Kohon y Valentina Grinspan, con el trabajo de Sergio Bazán como curador, será exhibida virtualmente este jueves por la Fundación Ramseyer Dayer a través de su página web e Instagram.

Ambas artistas residen y trabajan actualmente en Buenos Aires, aunque provienen de distintas provincias. La fundación por su parte es una institución con sede en Esperanza, provincia de Santa Fe. El proyecto expositivo fue seleccionado en la convocatoria de artistas 2019 y programado para el primer semestre del año corriente.

La exhibición online consiste en un video que recorre las cuatro salas de la fundación y un catálogo virtual con el detalle de las obras exhibidas. Las obras seleccionadas para esta muestra provienen de expresiones distintas dentro de la pintura: la obra de Kohon se circunscribe dentro del expresionismo abstracto mientras que Grinspan trabaja dentro del realismo.

Puede ver el recorrido de Sala Virtual y la charla en vivo con las artistas en el IG Fundación Ramseyer Dayer LIVE este jueves a las 19:00

Además, ya está disponible el video en este enlace.

La compañía de danza del Teatro San Martín presenta un work in progress de “Boquitas pintadas”

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el jueves 4 de junio a las 18:00 podrá verse un adelanto de Boquitas pintadas, de Manuel Puig, en versión y dirección de Renata Schussheim y Oscar Araiz, y a través de la plataforma Cultura en Casa y la página web del Complejo Teatral.

A cargo del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín –que dirigen Andrea Chinetti y Miguel Ángel Elías– se trata tanto de un registro del proceso de ensayos en forma remota, un adelanto del espectáculo y una exploración de este nuevo formato de encuentro y producción.

Puede verse en este enlace.

Cine francés

El Cine Arte Lumière estrena este jueves a las 20 hs en su Sala Virtual la premiada película de origen francés La Guerra Solitaria – En Guerre en idioma original – dirigida por Stèphane Brizé y protagonizada por Vincent Lindon. Como cada semana durante la Pandemia “el Arte”, que reabrirá completamente renovado tras la emergencia, proyecta en streaming y gratuitamente en su propio site cineartelumiere.com un filme de probada calidad en el marco de la tradición de su propuesta estética.

Con título original “En Guerre”, la película tiene dirección de Stephan Brisé e interpretaciones de Vencen Lindón, Jacques Borde ríe, Bruno Borto, Stéphane Brizé el realizador francés, compone junto con los directores de su generación un grupo de cineastas francófonos que se abocan a la narración de temas “urgentes”.

Enel filme se recorre la experiencia un líder obrero que lleva el rol directivo de una protesta gremial con una huelga de más de 1000 trabajadores frente al cierre inminente de una fábrica automotriz. Desde este disparador simple y contundente se pone en marcha la maquinaria que gira alrededor de la discusión sobre lucha de clases y los conflictos entre trabajadores y empresarios.

Puede verlo en este enlace.

Charla del cineasta español Álex de la Iglesia: cómo transitar un proceso creativo

Como parte de las iniciativas de Cultura en Casa, el ministro de cultura de la ciudad, Enrique Avogadro, mantendrá una charla con el reconocido director, productor y guionista de cine español Álex De la Iglesia en la que ambos reflexionarán sobre el presente y el futuro del sector audiovisual.

En estos momentos, De la Iglesia se prepara para encarar un nuevo proyecto junto a Sony Pictures y Amazon Prime Video en el que crearán una antología de películas de terror que llevará por título The Fear Collection (La Colección del Terror) y de la que el director ejercerá, principalmente, como productor. Álex De la Iglesia es considerado uno de los mayores referentes del cine de terror.

El encuentro se hará de modo virtual este jueves 4 a las 15:00 a través del Instagram Live de @bacultura.

