Jueves con neblina, vientos fuertes y mínima invernal

El Servicio Meteorológico Nacional detalló las condiciones del clima para este 25 de septiembre

En Mar del Plata, el jueves 25 de septiembre transcurrirá con neblina, vientos fuertes y mínima invernal. Así lo detalló el Servicio Meteorológico Nacional en su sitio web.

La entidad detalló que habrá una máxima de 15 grados y una mínima de 4, con vientos fuertes de hasta 50 kilómetros por hora desde el norte y noreste. La primavera seguirá haciéndose hace esperar.

En cuanto al cielo, el SMN detalló que mostrará neblinas en la mañana y la madrugada y algo de sol para la tarde. Para la noche se estima que el cielo estará despejado.

Lo que viene

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para el viernes 26 de septiembre una jornada con una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 8.

Además, detalló que se esperan vientos fuertes de hasta 60 km/h desde el norte y noreste. En gran parte del territorio bonaerense rige un alerta amarillo para el jueves y el viernes.

Para el sábado 27 estará fresco en Mar del Plata. Se espera una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 13, con un 40% de probabilidad de lluvias que se extenderá en toda la jornada.

