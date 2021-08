Julio Aro: “Hasta el último suspiro vamos a seguir buscando, todavía faltan 7 compañeros”

El pasado lunes se puso en marcha la segunda etapa del proyecto forense para identificar soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. El programa forma parte del Segundo Plan de Proyecto Hum (PPH 2) que consistirá en la exhumación de los restos de varias personas, ubicados en la tumba colectiva C.1.10.

Devolverle la identidad a todos los héroes caídos en Malvinas y a sus familias es el principal objetivo de la iniciativa que comenzó en 2008 y en la cual hoy solo quedan 7 cuerpos sin identificar. En diálogo con Portal Universidad, Julio Aro, ex combatiente, referente de la fundación “No me olvides”, y también candidato al Premio Nobel de la Paz postulado por la UNMDP, explica el camino a seguir en la investigación.

Durante la primera etapa de identificación, se pudieron extraer muestras óseas dentarias de cada uno de los soldados que estaban en 122 tumbas. Sin embargo, Aro comenta que “no se pudo entrar a la tumba C.1.10 porque tenía nombre, decía Sanchez, Luna, Sevilla y Sevigne“.

El proceso continúa cuando “una de las madres de esa tumba fue a Malvinas antes del 2004 y no encontró a su hijo, y después fue en el 2004 y su hijo estaba ahí. Entonces, no entendía por qué no hubo exhumación. Ella se presentó a la Cruz Roja Internacional para que se abra esa tumba pero la asociación “le contestó que, lamentablemente, no podían acceder porque tenía nombre. En ese momento, el convenio con ambos gobiernos decía que solamente se abrirían aquellas tumbas que tengan la leyenda de Soldado argentino solo conocido por Dios“, explica el ex combatiente.

Es aquí, en esta segunda etapa, donde hay una veracidad de que Luna, Sevilla y Sevigne aparecieron en otros lugares del cementerio de Darwin. “Entonces, autorizan a hacer este apéndice del primer plan de proyecto” que consistirá en la exhumación de los restos de varias personas, ubicados en una tumba denominada C.1.10.

En cuanto a quiénes son los compañeros que se encuentran descansando junto a Sanchez, el referente asegura que “si bien uno tiene una idea remota de quiénes pueden ser, nunca lo diríamos por una cuestión de que hay que ver qué y cómo se encuentran los cuerpos para no crearle una falsa expectativa a la familia. Como la Cruz Roja es muy seria, hasta que no de un alto porcentaje de posibilidades con nombre y apellido de quiénes son, no se va a decir nunca”.

Mientras tanto, el pasado lunes comenzaron a trabajar en las islas en una sola parcela donde van a verificar la veracidad de los dichos de un isleño y de la Policía “porque es posible que encontraran en una fosa común de un viejo hospital de campaña en Caleta Trujillo”, revela Aro.

“Ojalá se puedan encontrar porque hay compañeros que todavía no aparecen, ojalá podamos devolverle un poquito de paz a las familias. Lo último que se pierde es la esperanza, ojalá que estos resultados sean lo más satisfactorios posible. Siempre decimos que hasta el último suspiro vamos a seguir buscando, si tenemos que revolver todo lo vamos a hacer para que cada uno de ellos aparezca”, declara.

FUENTE: Portal Universidad

