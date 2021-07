Kapitol presenta «Santos», su tercer álbum de estudio

Luego de dar a conocer cuatro cortes de difusión, la banda chilena lanzó su nuevo disco.

Desde el 25 de Junio disponible en plataformas digitales

La banda chilena KAPITOL presenta «Santos», su nuevo material discográfico lanzado el pasado 25 de Junio. Se trata de un disco que cuenta con canciones que hablan de amores o desamores, alegrías o tristezas, así como también otras que hablan de ser conscientes con nosotros mismos, menos hipócritas, y más reales.

Teniendo en cuenta que es el primer álbum en español de KAPITOL, sus integrantes no quisieron ponerse frenos y dejaron fluir la composición para hacer lo que sintieron hacer en el preciso momento en que compusieron cada canción. Esa libertad los ayudó a darle identidad y sienten este disco como un trabajo con una personalidad muy marcada.

Según indican sus integrantes, «Santos» es un disco que se demoró en terminar mucho más de lo que debía, lo que irónicamente es su atributo más poderoso ya que el tiempo fue plasmando una mezcla de emociones y sonidos que terminó por dar forma a este trabajo más ecléctico y libre.

Este disco de Kapitol cuenta con 10 tracks, de los cuales 3 de ellos ya fueron lanzados el año pasado. Estos son: «Lo Que Queremos Ser», «Abrazar», y «Otra Salida». El 11 de Junio de este año presentaron «Corres».

Sobre Kapitol

KAPITOL es una banda chilena de rock/pop de 3 integrantes, formada a finales del 2011 en Santiago, Chile. Su principal objetivo es conquistar audiencias tanto nacionales como internacionales. Ha sido clasificada como una de “los mejores talentos emergentes del país”, así también una “promesa internacional”. Su música, con un pie en el mainstream y otro en lo alternativo, ha sido comparada con grandes actos de la escena mundial.

KAPITOL nace a fines de 2011 y no es hasta fines de 2012 cuando lanza su primer LP oficial: Square One (10 de diciembre de 2012). Singles como On This Side, Night Cruising y Give Or Take, ayudaron a la explosiva carrera de la banda a ser sostenida por casi 4 años sin publicar nuevo material, hasta la salida de Atlas, que representa una madurez tanto humana como musical de sus creadores.

El nombre original de la banda fue Coffeehouse, alcanzando un alto nivel de popularidad en Chile, consolidando su carrera con hitos muy significativos. Algunos de estos incluyen rotación radial en las estaciones más importantes del país, ser parte de la banda sonora de las teleseries más exitosas de 2014 y 2016, telonear el show de Beck y Blur, ser parte de importantes festivales a nivel mundial como fiiS 2014 y 2015, Lollapalooza Chile 2015 y 2018, SXSW (South by Southwest) en Austin, Estados Unidos, en ambos años 2015 y 2016 y el festival Indie Week Europe en Manchester, UK, en 2016.

Después de su presentación en SXSW 2015, la banda descubrió algunos problemas con su nombre, motivo por el cual en noviembre de 2015, la banda decidió tomar el complejo desafío de cambiarlo y pasó a llamarse KAPITOL. Aunque tal cambio significaba básicamente tener que empezar de cero, la historia y los números reales de la banda son impresionantemente respaldados con más de medio millón de visitas en Youtube, más de 2 millones de reproducciones en Spotify, más de 18.000 seguidores en Twitter y más de 17.000 fans en Facebook.

La banda lanzó su segundo disco de estudio titulado Atlas en junio de 2016, logrando impactar con singles como All We Need, Travel (que fue parte del soundtrack de la teleserie Preciosas de C13 y de Un Diablo Con Ángel de TVN) y Warriors, cuyo videoclip fue una gran colaboración entre todos sus seguidores. Tanto medios chilenos como argentinos, peruanos y españoles, situaban el trabajo de Atlas como uno de los mejores discos del 2016. Para fines de ese año, KAPITOL fue invitado a participar en el Indie Week Europe en Manchester UK, uno de los festivales más importantes de música independiente del país.

Durante 2017, KAPITOL comenzó a trabajar por primera vez canciones en español, lanzando su primer single en su idioma nativo Sin Decir Nada a fines de ese año, continuando con el lanzamiento de Mundos de Papel, su segundo single en español, que vió la luz una semana previa a su presentación del 2018 en Lollapalooza.

Luego de Lollapalooza, la banda comenzó a trabajar en el show que se transformaría en su primer álbum en vivo. El 15 de agosto de 2018, KAPITOL presentó Destellos Primarios en una Sala SCD Egaña repleta, para luego lanzar el álbum en vivo en noviembre de ese año. Destellos Primarios (En vivo desde SCD Egaña) ya cuenta con más de 60.000 reproducciones en Spotify.

Kapitol es:

Cristobal Vives: Batería

Óscar Lama: Guitarra

Francisco Martínez: Voz

