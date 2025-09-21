Karaoke y música en vivo para recibir el Día de la Primavera

Domingo 21 de septiembre

20 horas

Mole Club – Gascón 3158, Mar del Plata

Este domingo, Mole Club presenta un nuevo formato para celebrar el Día de la Primavera. La propuesta incluye karaoke a cargo de El Hombre de Lentes, show en vivo de Matii Tizón con su tributo a Leo Mattioli, y un DJ set de la mano de Rodman.

La noche contará con promociones especiales: pizza gratis cada dos personas con consumición obligatoria por cada una, además de premios sorpresa durante el evento.

También habrá un sorteo exclusivo en redes sociales, con tres cenas para dos personas como premio. Para participar, los usuarios deben comentar la publicación oficial en Instagram (a más comentarios, más chances), compartirla en historias mencionando a @moleclub_ y @djrodman_ok, y etiquetar a la persona con la que asistirían. Los ganadores se anunciarán el mismo domingo.

