KE PERSONAJES EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

Casi dos años después del histórico show que diera, Ke Personajes, en el Estadio Uno la banda anuncia su regreso a la ciudad.Ke Personajes se presentará en el Hipódromo de La Plata el sábado 9 de mayo, en lo que promete ser la ¨fiesta del año¨ Entradas a la venta por sistema LivepassComprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interes y 25% de reintegro
El sonido de Ke Personajes combina la esencia de la cumbia santafesina con arreglos modernos, teclados protagónicos y bases percusivas enérgicas. La propuesta se distingue por letras cargadas de desamor, resiliencia y conexión emocional, interpretadas con la intensidad de Emanuel Noir. En vivo, la banda ofrece espectáculos que equilibran potencia rítmica y sensibilidad lírica, lo que les permite atraer tanto al público tradicional de cumbia como a nuevas generaciones. La dimensión digital refleja su impacto: cuentan con alrededor de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 3.300 millones de reproducciones en YouTube, 2.000 millones en Spotify y millones de seguidores en redes sociales. En 2023, fueron los artistas más escuchados en Argentina en Spotify, y su tema “Un Finde” fue la canción más reproducida del país. Estas cifras los posicionan como referentes de la música popular contemporánea argentina.
Ke Personajes cerró el 2025 sorprendiendo a su público con el estreno de su EP “Odisea” en vivo desde Ferro recordando un show brillante donde desplegaron una puesta audiovisual única y deslumbrante. La banda estrenó los grandes éxitos rindiendo homenaje a reconocidos artistas que aún marcan nuestra vida con invitados de lujo. A través de este material conformado por 11 canciones, Ke Personajes se unió a Karina, Antho Mattei, Hernán Narváez y Nonpalidece. Además, incluye la zapada que unió generaciones y marcó un emotivo momento durante el show con la participación de Pinky sd, El mago y la nueva, Los turros y Chili Fernández, quienes acompañaron a la banda con canciones legendarias. Actualmente Ke Personajes se encuentra viviendo un momento de pleno éxito, llevando sus creaciones alrededor del mundo cautivando a miles de personas con su inigualable repertorio y puesta en escena.