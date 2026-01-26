KE PERSONAJES EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

El sonido de Ke Personajes combina la esencia de la cumbia santafesina con arreglos modernos, teclados protagónicos y bases percusivas enérgicas. La propuesta se distingue por letras cargadas de desamor, resiliencia y conexión emocional, interpretadas con la intensidad de Emanuel Noir. En vivo, la banda ofrece espectáculos que equilibran potencia rítmica y sensibilidad lírica, lo que les permite atraer tanto al público tradicional de cumbia como a nuevas generaciones. La dimensión digital refleja su impacto: cuentan con alrededor de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 3.300 millones de reproducciones en YouTube, 2.000 millones en Spotify y millones de seguidores en redes sociales. En 2023, fueron los artistas más escuchados en Argentina en Spotify, y su tema “Un Finde” fue la canción más reproducida del país. Estas cifras los posicionan como referentes de la música popular contemporánea argentina.