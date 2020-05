Kicillof presentó el programa Bonaerenses Solidarios y Solidarias:“Queremos convertir la colaboración en una acción colectiva”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este martes el programa “Bonaerenses Solidarios y Solidarias” para quienes deseen realizar tareas de colaboración en el marco de la emergencia sanitaria. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, su par de Salud, Daniel Gollán, y la vicegobernadora, Verónica Magario.

“Queremos dar un marco de mayor cuidado a lo que ya está ocurriendo espontáneamente y de manera generalizada en toda la provincia de Buenos Aires”, destacó Kicillof y señaló que “le podemos dar un rol más activo a la colaboración de los y las bonaerenses, vinculándola a las acciones que hoy está llevando adelante cada una de las áreas de gobierno”.

El programa está destinado a mayores de 18 años que podrán anotarse a través de la web https://provinciasolidaria.gba.gob.ar/ para tareas de ayuda en comedores, merenderos y barrios populares; para el monitoreo de precios y abastecimiento de productos; acompañamiento de casos de violencia de género; y para colaborar en centros de aislamiento de enfermos con sintomatología leve (sin contacto directo con los pacientes).

El Gobernador indicó que “hay muchas ganas de ayudar, pero esas tareas tienen que estar encuadradas dentro de protocolos muy estrictos y obedecer a determinadas restricciones”. “Los ministerios y la Vicegobernadora van a tener como función coordinar este programa que va a involucrar a miles de ciudadanos y ciudadanas de la Provincia”, agregó Kicillof y convocó a los interesados a inscribirse “para que la solidaridad no sea una cuestión individual, sino convertirla en acción colectiva”.

Por su parte, Bianco aseguró que esta iniciativa se suma a la “gran cantidad de políticas públicas que hemos implementado en estos dos meses de emergencia sanitaria y que ahora venimos a profundizar”. “Queremos reforzar la presencia del Estado con la participación de los voluntarios”, agregó el jefe de Gabinete.

El ministro Gollán explicó que “Bonaerenses Solidarios y Solidarias” responde a una nueva fase del abordaje epidemiológico donde se van a reforzar las alertas tempranas: “Vamos a pasar a una etapa de mayor vigilancia sanitaria, más proactiva, casa por casa, barrio por barrio”.

En este sentido, Larroque señaló que “en este contexto podemos destacar la solidaridad del pueblo argentino y de la provincia de Buenos Aires, hay una voluntad de participar y colaborar y tenemos que coordinarla de manera racional según las características del contexto sanitario”.

Asimismo, Magario calificó al programa como esencial porque “es tiempo de articular con la comunidad que quiere ser parte de esta estructura de prevención, incorporarlos en vínculo permanente con sus territorios”.

Quienes deseen sumarse no podrán tener antecedentes penales, deberán contar con domicilio en la provincia de Buenos Aires y no ser parte de grupos de riesgo ni compartir domicilio con personas comprendidas en esos grupos. Además, no deben haber viajado al exterior ni haber tenido contacto con personas que puedan haber sido afectadas por el COVID-19. Tampoco deben haber presentado ningún síntoma asociado a la enfermedad en los últimos 14 días.

Comentarios

comentarios