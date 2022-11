Kimberley derrotó a Atlético Mar del Plata y quedó como único líder

Se sabía que iba a ser un partido cerrado. Tanto Kimberley como Atlético Mar del Plata habían demostrado hasta acá cierta superioridad deportiva que los ubicaba como líderes de la zona. Por eso, el partido que podía traer alguna alteración al curso del grupo y darle esperanzas a Atlético Ayacucho y Deportivo Pinamar era, justamente, el choque entre los representantes marplatenses.

El «Dragón», afrontando las últimas semanas de doble competencia, tenía que hacer valer la localía y sumar de a tres le iba a permitir viajar más relajado a Pinamar el próximo fin de semana y encarar la final de vuelta ante Nación con lo habituales titulares y con el objetivo de conquistar el decimoséptimo título local.

De movida, las posiciones de Agustín Borda por derecha y Ever Ullúa por izquierda, invitaban a apostar a la velocidad de ellos para abastecer a Diego Martínez que se ubicaba como faro de ataque por delante de Matías Barreiro que hacías las veces de enlace. Así nació el gol con apenas cuatro minutos de juego. Primero el pelotazo largo para el ex Once Unidos que le ganó en velocidad a Cristian Álvarez, lanzó el centro y en la segunda jugada, Barreiro volvió a poner la pelota en el área y después de un rebote le quedó servida a Martínez que se acomodó y definió abajo para gritar el 1 a 0.

La visita quiso salir rápido a buscar el empate e intentaba no sentir el golpe pero las ideas terminaban en tres cuartos de cancha donde el bloque defensivo kimberleño sacaba a relucir su experiencia y solidez. Tanto Facundo Vega como Felipe Zabala no le daban espacios a Pablo De Hoyos y Leandro Páez fue impasable para Elías Medina que estaba obligado a retroceder demasiado para involucrarse en el juego.

Los minutos corrían y el encuentro se alejaba de Sergio Del Curto y Emiliano Ferrer. El «Dragón» intentaba con las arremetidas de Ullúa más las apariciones de Jonathan Zárate pero no se encontraban espacios para profundizar. Antes del final de la primera mitad, Páez recibió un fuerte planchazo que el árbitro Kevin Gatti pasó desapercibido y obligó a salir al lateral en el entretiempo.

La segunda mitad se mantuvo en el mismo camino. El ingreso de Tomás Loscalso hizo que Fermín Iriarte pasara a la izquierda y ahí tuvo más posibilidades de mostrarse en ataque. Atlético seguía sin encontrar respuestas y Sebastián Batista, que era el hombre «libre», llegaba hasta la zona de Manzo y se terminaban todos sus intentos.

A los 10, Kimberley tuvo el segundo en los pies de Ullúa que se inventó la jugada yendo de afuera hacia adentro y sacó un disparo de zurda que tenía destino de gol pero Del Curto ahogó el grito del «diez». Luego de esto, Quintas movió el banco, mandó a Juan Ignacio Fernández por Restovich pero el «puesto por puesto» no le dio soluciones.

Promediando la segunda mitad, Kimberley iba a volve a tener una posibilidad de ampliar la ventaja. Ever abrió a la izquierda para Zárate que hizo la personal, se metió en el área y definió apenas encima del travesaño. A la jugada siguiente, una fuerte infracción de Medina sobre Damián Luengo (ingresó por Borda) le propició la segunda amarilla y la posterior roja que dejó al «Decano» con uno menos hasta el final.

Los de la calle Rivadavia empujaban a fuerza de centros pero sin ideas. El «Verdiblanco» apostaba en salir rápido de contra y los últimos diez los jugó con Enzo Vértiz, Ullúa y Rondanina para liquidar la historia.

Poco más pasó hasta el pitazo final del madagariense. Kimberley, con este triunfo, alcanzó los diez puntos en su grupo y podrá definir su clasificación a la próxima ronda en el día de hoy siempre y cuando Atlético Ayacucho y Deportivo Pinamar empaten en el partido que completa la fecha.

SÍNTESIS

Kimberley: Emiliano Ferrer; Fermín Iriarte, Felipe Zabala, Facundo Vega y Leandro Páez; Jonathan Zárate y Nahuel Manzo; Agustín Borda, Matías Barreiro y Ever Ullúa; Diego Martínez. DT: Gustavo Noto

Atlético Mar del Plata: Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Martín Santa Cruz, Paulo Tello y Cristian Álvarez; Lucas Chaparre y Rodrigo Rodríguez; Elías Medina, Sebastián Batista y Agustín Restovich; Pablo De Hoyos. DT: Martín Quintas.

Cambios en el ST: Desde el inicio, Tomás Loscalso por Páez (K), 16′ Juan Ignacio Fernández por Restovich (A), 17′ Damián Luengo por Borda (K), 25′ Thomas Thomassen por Rodríguez (A),31′ Julián Duhalde por Álvarez (A), 36′ Tomás Campot por Zárate (K) y 41′ Enzo Vértiz por Barreiro (K) y Marcos Rondanina por Martínez (K).

Gol en el PT: 4′ Martínez (K)

Incidencias en el ST: 28′ expulsado Medina (A)

Árbitro: Kevin Gatti

Cancha: José Alberto Valle

