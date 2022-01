Kitty Locane: “la chica del sombrero rosa” que conquista la comedia en temporada

Los escenarios de Mar del Plata la conocieron con tan solo 15 años. Hoy, a sus 25, con una década entre la costa, Buenos Aires y alguna otra plaza teatral, Kitty Locane protagoniza una de las comedias que más público convocó en 2021 en Calle Corrientes y que ahora emociona y divierte desde el Teatro Santa Fe en La Feliz.

Ella es, literalmente, “La chica del sombrero rosa”, la que dispara la historia en la que la acompañan María Rosa Fugazot, Zulma Faiad, Adriana Salgueiro, Alberto Martín y Matías Santoiani, de martes a domingos en la sala de Santa Fe 1854, a las 21:30 y 23:30.

“Con todo lo que sucede hemos tenido un inicio particular, pero son funciones hermosas, la pasamos muy bien con mis compañeros”, asegura la joven de tan solo 25 años pero que ya tiene en su haber comedias como Usted puede ser un asesino, Un pato a la naranja, Casting sábana, Soy tu ángel, Mi mujer se llama Mauricio, Plaza suite, entre otras, siempre de la mano del productor Aldo Funes, quien “siempre tiende a armar equipos excelentes, es un productor magnífico que nos apoya, da trabajo y apuesta a cuatro obras entre Mar del Plata y Carlos Paz pese a como están las cosas”.

Con respecto a su protagónico, esta particular joven con muchas incógnitas en su haber que se develan con el transcurrir de la obra, asegura que “es un personaje muy divertido. Fue lindo construirlo junto con Roberto Antier, nuestro director. Es una obra maravillosa, con comedia y drama. Me gustaría contar muchas cosas pero no quiero spoilear” dice entre risas e invita al público que la vio en Capital a verla también en sus vacaciones “porque no es lo mismo una plaza que la otra”.

El elenco, de encumbradas figuras, es para Kitty una escuela de vida y profesión: “Nos llevamos muy bien, es un elenco genial, con grandes actores todos, con mucha trayectoria, son excelentes personas. Tenemos nuestro grupo de whats app y son maravillosos con todas las letras. Estoy muy feliz de compartir escenario y vida con ellos”.

