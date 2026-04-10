La actividad industrial cayó otro 8,7% en febrero

Según el INDEC, en febrero la industria se contrajo un 8,7% contra el mismo mes del año anterior. Sumado a enero (-3,3%), la caída se profundiza y marca un retroceso total del 12% para el primer bimestre del año.

La actividad industrial registró en febrero una caída interanual de 8,7%, en un escenario marcado por retrocesos en la mayoría de los sectores manufactureros. En el acumulado del primer bimestre del año, la producción mostró una baja de 6% en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en la medición mensual, la serie desestacionalizada evidenció una contracción de 4% respecto de enero, mientras que la serie tendencia-ciclo mostró una leve variación positiva de 0,2%, lo que indica cierta estabilidad en el margen pese a la caída general.

El desempeño negativo se explicó por la caída en 14 de las 16 divisiones que integran el índice. Entre los sectores con mayor incidencia en el resultado general se destacaron “Maquinaria y equipo”, con una retracción del 29,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, que retrocedieron 24,6%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una baja también del 24,6%.

A estos rubros se sumaron retrocesos en otras áreas de peso dentro de la estructura industrial. “Productos textiles” registró una caída del 33,2%, mientras que “Prendas de vestir, cuero y calzado” descendió 18,2%. En tanto, “Productos de caucho y plástico”, -15,7%, e “Industrias metálicas básicas” mostró una contracción del 12,5%.

El sector de “Alimentos y bebidas”, uno de los de mayor incidencia en el nivel general, también evidenció una variación negativa, con una retracción del 6,9% interanual. En menor medida, “Productos de metal” retrocedió 5,7% y “Productos minerales no metálicos” disminuyó 7,2%, entre otros rubros que completaron el panorama de retracción extendida.

En contraste, solo dos divisiones industriales registraron variaciones positivas durante el período analizado. “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” presentó un incremento del 19,7%, mientras que “Sustancias y productos químicos” mostró una suba del 3,7%, aportando parcialmente a atenuar la caída del índice general.

Los datos corresponden al Índice de Producción Industrial Manufacturero elaborado por el Indec, que releva mensualmente la evolución de la actividad fabril a nivel nacional.

Uno por uno, los números de la industria:

Alimentos y bebidas: -6,9% .

-6,9% Productos de tabaco: -14,9%.

-14,9%. Productos textiles: -33,2%.

-33,2%. Prendas de vestir, cuero y calzado: -18,2%.

-18,2%. Madera, papel, edición e impresión: -1,5%.

-1,5%. Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 19,7%.

19,7%. Sustancias y productos químicos: 3,7%.

3,7%. Productos de caucho y plástico: -15,7%.

-15,7%. Productos minerales no metálicos: -7,2%.

-7,2%. Industrias metálicas básicas: -12,5% .

-12,5% Productos de metal: -5,7%.

-5,7%. Maquinaria y equipo: -29,4%.

-29,4%. Otros equipos, aparatos e instrumentos: -24,6%.

-24,6%. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -24,6%.

-24,6%. Otro equipo de transporte: -19,8%.

-19,8%. Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -12,3%.

La construcción también perdió terreno

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó en febrero luego de haber registrado una seguidilla de dos meses en alza.

En la medición interanual se contrajo 0,7%, mientras que frente a enero la caída se agravó y escaló hasta el 1,3%. Como resultado, en el primer bimestre aumentó 0,5% respecto del mismo período del año anterior.

En cuanto a los insumo, siete de los trece elementos subieron en febrero: resto de los insumos (17%), hormigón elaborado (15,7%), pinturas para construcción (14%), cales (7,9%), asfalto (3,8%), artículos sanitarios de cerámica (1,9%), hierro redondo y aceros para la construcción (0,8%).

Mientras que los seis restantes quedaron por debajo en la medición interanual: pisos y revestimientos cerámicos (-25%), mosaicos graníticos y calcáreos (-21,5%), yeso (-18,9%), ladrillos huecos (-12,1%), cemento portland (-5,3%), placas de yeso (-2,1%).

Fuente: Diario Popular

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