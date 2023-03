La angustia del padre del joven que mató gatos: «Necesitamos ayuda profesional»

El papá del joven que mató gatos en la zona del barrio Parque Luro en Mar del Plata, dialogó con los medios para intentar aclarar la situación y dijo que dio la cara ante los vecinos.

“Me llamaron porque estaba saliendo por televisión y fue algo que no lo podía creer. Si no veía las imágenes, era imposible creerlo. Cuando vino, me dieron ganas de pegarle, pero me frenó mi mujer. Le empezamos a preguntar y dijo que no sabía qué había hecho”, reconoció el hombre.

«Estás matando gatos, los acariciás y después los matás, ¿por qué lo hacés?», contó que le preguntó a su hijo. “Dijo ´no sé´ y con esa respuesta me superó, no supe qué hacer. Entonces llamamos a un psiquiatra que no nos atendió ayer a la noche, y como la gente estaba tirando piedras en la casa, vino la policía y nos dijo que lo llevemos al HIGA. Yo me quedé explicándole a toda la gente que venía y mi mujer fue a hacer la autodenuncia a la Comisaría Séptima para pedir ayuda».

“Nos rompieron un vidrio, la gente vino a quejarse, yo salí a poner la cara y la mayoría entendió que me hago cargo. Vamos a hacer lo posible para que esto se solucione. Le pido disculpas a la chica a la que le mató los gatos. Es una locura y no lo puedo creer», declaró el padre de Francisco.

“Está mucho tiempo adentro de casa, pero no toma, no se droga y no sale a bailar. Tenía una novia que tenía un gato y él estaba y lo acariciaba. Últimamente estaba muy quedado, le dije que hiciera algo y no estuviera todo el día con la computadora, entonces empezó el gimnasio. Hace unas semanas, cuando volvía le robaron la bicicleta”, recordó Antonio Gonzalo.

“Soy un padre muy presente, estoy en los almuerzos y las cenas, en las cosas del colegio estoy, hablamos de temas comunes. Tuvo problemas en los colegios porque le hacían bullying, le dije que no podía ser que tuviera problemas en todos lados y me dijo que le decían colorado mufa y que él no se la bancaba. Los amigos venían a casa y después se quedó solo. Hace un tiempo le agarraron ataques de ira. Le hicieron estudios y el médico dijo que estaba todo normal. Ahora está internado y le van a hacer estudios completos”, relató.

“Comprendo a los vecinos, mi mujer es protectora de perros, hasta hemos curado palomas. Mi hijo no va a salir más a la calle solo, lo voy a controlar lo máximo que pueda. Necesitamos ayuda profesional, a mí me supera”, cerró.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

Comentarios

comentarios