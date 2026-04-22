La ballena franca austral y su habitual visita a Mar del Plata

El martes 21 de abril, el biólogo Ricardo Bastida identificó dos ejemplares de ballena franca austral en la costa, en la zona de la loma de Santa Cecilia. Es el primer avistaje de la temporada 2026.

Ricardo Bastida manejaba su auto por el sector costero este martes 21 de abril camino a realizar un trámite. Eran las 8.15, la mañana estaba gris y las nubes amenazaban con la caída de agua. De pronto, su pareja miró por la ventanilla del auto y vio en el mar algo que llamó su atención. Vio resoplidos de ballena muy cerca de la costa, en la zona de la loma de Santa Cecilia.

Ante la sorpresa, decidieron parar para tratar de confirmar qué animales eran. El día no acompañaba: lluvia, poca luz, la visibilidad no era buena. Pero, como biólogo que dedicó décadas de su vida al estudio de ballenas, Bastida siempre está preparado. Tomó unos prismáticos que tenía en el auto y observó el mar.

Minutos más tarde, pudo confirmar lo que sospechaba: eran dos ballenas franca austral, un ejemplar adulto y uno juvenil, a 100 metros de la costa de Mar del Plata. Se trata del primer avistaje de ballena franca austral de la temporada 2026 en Mar del Plata.

Temporada de ballenas

En 2026, la llegada de ballenas a nuestra costa se adelantó en comparación con años anteriores. En 2025, el primer avistaje se había realizado el 27 de mayo. En tanto, en 2023, su aparición en la costa marplatense se registró el 18 de mayo.

“En general, la temporada iniciaba un poquito más tarde porque había menos cantidad de ballenas en toda la zona, pero se han incrementado notablemente en las últimas décadas, así que cada vez comienzan más temprano”, cuenta Bastida, doctor en Ciencias Naturales, investigador del CONICET jubilado y profesor emérito de la UNMDP.

Estos animales pueden verse desde la costa entre abril y noviembre. La temporada alta —cuando mayor cantidad de avistajes se registran— es en septiembre y octubre.

Las ballenas franca austral visitan Mar del Plata como lugar de paso durante su ruta migratorio hacia una zona reproductiva. En esta línea, el especialista remarca: “Están en un periodo de migración hacia el norte, hacia otra de las zonas reproductivas de la especie en la zona de Santa Catarina, en el sur de Brasil, la segunda área de reproducción de esta especie. La más conocida para nosotros, y la más importante en el Atlántico Sur, es la de península Valdés”.

Una vida dedicada a la ballenas

Hace casi 56 años, el martes 1° de septiembre de 1970, fue Bastida quien, en una de sus recorridas habituales por el sector costero, identificó por primera vez una ballena franca austral en Mar del Plata, desde la escollera de Playa Grande.

Ese episodio marcó el comienzo de avistajes de ballenas desde nuestra costa, pero en ese momento fue una aparición esporádica. El segundo registro lo realizó el sábado 24 de julio de 1976. Desde ese año hasta la actualidad, todos los años se han visto ballenas desde nuestra costa.

Más ballenas, más avistajes

Con el paso de los años, el número de avistajes de ballena desde la costa del partido de General Pueyrredon se multiplicó, en sintonía con el incremento de individuos en el censo que se realiza en Península Valdés —en agosto del año pasado se alcanzó el récord de 2.100 ejemplares—. Estos datos evidencian el buen estado de conservación que tiene en la actualidad esta especie en el hemisferio sur.

En la década de 2010 se registraron 229 avistajes de ballenas en nuestra costa. Entre 2020 y 2024, los avistajes subieron a casi 500 ejemplares, más del doble que en toda la década anterior. Solo en 2024, se contabilizaron 146 avistajes.

Aún sin datos finales procesados, los números preliminares indican que en 2025 la tendencia se mantuvo. Y los registros de los últimos años sugieren que 2026 será otro gran año para observar con atención el mar a la espera del espectáculo natural que brindan estos majestuosos mamíferos marinos.

Fuente: bacap

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