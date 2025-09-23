La Banda Sinfónica Municipal brindará un Concierto Sinfónico Coral

Bajo la dirección del Maestro José María Ulla se presentará “Carmina Burana y la Divina Comedia”, con la interpretación de la soprano Edith Villalba, el barítono Facundo Domínguez Marzano, Jomas Ickert en piano y la Compañía de Canto Siempre Avanti, dirigida por Miguel Silva Macías.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Dirección de Cultura- invita a la comunidad a un concierto épico que la Banda Sinfónica Municipal, a cargo del Maestro José María Ulla, brindará este viernes a las 20 en el Teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665.

En esta ocasión, la Banda presentará el Concierto Sinfónico Coral con una selección de “Carmina Burana y la Divina Comedia”, con la participación de la soprano Edith Villalba, el barítono Facundo Domínguez Marzano, la Compañía de Canto Sempre Avanti, dirigida por Miguel Silva Macías, además de la participación especial en Piano del Maestro Jonas Ickert. Se desarrollará un concierto épico con un repertorio en el que se podrán escuchar obras del siglo XX de Reinecke, Orff y Smith.

«Los invitamos a disfrutar de un Concierto Sinfónico Coral de grandes proporciones con una selección de esa obra tan conocida que es Carmina Burana del célebre compositor alemán Carl Orff y después la Divina Comedia de Dante Alighieri. También se podrá escuchar una obra preciosa para la constitución de nuestra Banda Sinfónica Municipal: La Bruja y la Santa. Todo el programa en base a la temática del destino, el gran tema que ha desvelado a toda la humanidad desde sus inicios y a ver si encontramos alguna respuesta a través de la bellísima música que ofrece la Banda en el Teatro Colón», señaló el Maestro Ulla.

«Serán más de cien personas en escena para este concierto épico lleno de fuerza, de pasión y de misterio», resaltó.

Las entradas se pueden conseguir en la boletería del Teatro, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21. La entrada general tiene un costo de 5200 pesos y tiene descuento para jubilados, residentes y estudiantes.

