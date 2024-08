La caída de ventas en Mar del Plata no frena: la baja en julio fue del 17,1%

Finalizado el mes de julio, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip) presentó un informe sobre el comportamiento de las ventas en el mencionado periodo. El mismo indica que, comparando unidades físicas Julio 2024 con Julio 2023, la caída ha sido del 17,1%.

Consultados los comerciantes sobre la evaluación del desempeño de las ventas, con respecto al mismo periodo del año anterior, el 1,6% las consideró muy buenas; fueron buenas para el 25%; regulares para el 43,8%; mientras que su evaluación fue negativa para el 23,4% y pésima para el 6,2% restante.

Con respecto a cómo consideran las utilidades de sus establecimientos: el 18,8% indicó buenas; muy buenas el 1,6%; regulares para el 39,1%; malas para el 32,8% y pésimas un 7,7%.

“Sin signos de reactivación, continúa la caída de ventas en Mar del Plata, acumulando muchos meses de bajada que van generando una mochila muy difícil de llevar por numerosos comerciantes” indicó el presidente de la Ucip, Blas Taladrid.

“El comerciante es cada vez más prudente a futuro, esperando señales de reactivación que hoy no se ven, ni se sabe cuándo estarán. Mientras tanto priorizan el flujo de fondos por medio de descuentos, promociones, manteniendo los precios, o no trasladando en pleno los aumentos recibidos, pensando en no ganar sino en cumplir con sus obligaciones”.

Perspectivas a futuro sobre ventas, empleo e inversión

En cuanto a las perspectivas para los próximo seis meses sobre la evolución de las ventas, consideran que se mantendrán sin variaciones el 60,9%; mientras que el 21,9% considera que aumentarán; y el 17,2% restante que disminuirán.

Con relación a la variación de personal en el sector comercial para el próximo semestre, nuevamente se ratificó la tendencia de las encuestas de meses anteriores de mantener los actuales niveles de empleo. El 89,1% de los comercios indicó mantener su plantilla, el 4,7% que aumentará su personal y el 6,2% restante que evalúa disminuir su nómina.

En cuanto a la proyección de inversiones para el bimestre en curso, el 25% indicó que realizará inversiones; el 10,9% demostró una indefinición al indicar que “lo está evaluando”; frente a un marcado 64,1% se mostró negativo a hacerlo.

La muestra del relevamiento mensual fue realizada en los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Mar del Plata, y estuvo conformada por los siguiente rubros: alimentos y bebidas, indumentaria, materiales para la construcción, cerrajería, ferretería, artículos de plomería, farmacia, calzado, indumentaria femenina, regalería, bazar, decoración, colchonería, entre otros.

