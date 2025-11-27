La cartelera teatral de verano presentó elencos y otra edición de Precios Amigables: cuánto costará una entrada

lorencia Peña, Martín Bossi, Luis Brandoni, Soledad Silveyra, Gustavo Bermúdez y José María Muscari son solo algunos de los nombres que le dan cuerpo y potencial a la propuesta que el empresario Carlos Rottemberg traerá esta temporada a Mar del Plata y que se ocupó de presentar en sociedad este miércoles, en un encuentro con la prensa que se concretó en Capital Federal.

A la par, esta reunión sirvió para anunciar que por tercera edición consecutiva tendrá vigencia el programa “Precios Amigables” con el que se buscó marcar una referencia de valores en boletería para que el público tenga opciones accesibles y pueda disfrutar de estas obras, incluso con distintos medios de pago y opciones de financiación.

Hay una gran expectativa por lo que pueda resultar de esta oferta a la que se sumarán otras decenas de obras y artistas que también con espectáculos musicales y culturales aportarán al entretenimiento, uno de los fuertes que tiene el principal destino turístico de la Argentina durante cada verano.

El primer estreno, y con él la apertura de la temporada 2026, será el próximo 6 de diciembre en la sala Mar del Plata con el musical “Pretty Woman” que encabeza Peña y tiene un gran elenco bajo la dirección de Ricky Pashkus. La obra viene de ser uno de los éxitos de la calle Corrientes, epicentro teatral de la ciudad de Buenos Aires.

Rottemberg destacó que por tercer verano consecutivo se implementará Precios Amigables en sus seis salas teatrales y en otras producciones que corresponden a otros espacios que también acompañan esta iniciativa que busca tender una mano al bolsillo del espectador. Anticipó que el valor piso para presenciar algunos de estos espectáculos será de 35.000 pesos.

“Esta fórmula funcionó increíblemente por dos factores: gracias a los artistas, que son parte indivisible de cada entrada que el público compra y que sin ellos no se podría hacer, y gracias a la prensa nacional, que se ocupó de informar a todo el país la propuesta, dando certezas sobre la oferta que se presentaba”, dijo.

Contó que lleva 48 temporadas consecutivas de “vivir la ciudad como vecino y haciendo mi tarea teatral cada vez que llega diciembre y hasta marzo” y valoró la calidad de la cartelera que tomó forma, tanto en sus escenarios como en las de otras producciones.

Anticipó además que en el caso de los teatros Mar del Plata, Atlas, América, Lido, Neptuno y Bristol se estrenarán esta temporada varias mejoras que se han ejecutado con mano de obra marplatense y que harán a que quienes están en las plateas tengan mayores comodidades y condiciones de seguridad.

“Si alguien no encuentra algo en Mar del Plata es porque está buscando mal”, dijo a Teleocho Informa y celebró la variedad de títulos y propuestas que se comenzarán a ver a partir de los primeros días de diciembre.

En las salals de Rottemberg también se presentarán “Made in Lanús”, que cumple 40 años; “Quién es Quién”, que comparten Silveyra y Brandoni; “La cena de los tontos”, con Bossi, Bermúdez y Laura Fernánez; “Toc Toc”, uno de los más grandes éxitos de taquilla de la última década; “Sex”; “Una Clase especial”, que protagonizan Martín Seefeld y Damián De Santo, y “Chanta”, unipersonal de Agustín “Rada” Aristarain.

Fuente: Ahora Mar del PLata

