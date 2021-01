“LA CASA DE BERNARDA ALBA ES UN CANTO A LA LIBERTAD DE LAS MINORÍAS OPRIMIDAS”

La directora Loreto Yeomans expresa el significado de esta nueva adaptación, basada en el clásico de Federico García Lorca, producción de El Telón que fue la sensación en el circuito teatral marplatense en la temporada 2020.

“La Casa de Bernarda Alba” fue escrita por Federico García Lorca para un elenco íntegramente femenino, pero la elección de actores resulta interesante para visualizar un cruce de géneros y enviar un fuerte mensaje. Estos protagonistas se refieren a ellos mismos en términos de “nosotras”, pero no adoptan voces ni gestualidades femeninas, generando una fuerza escénica en el resultado, ya que los personajes siguen siendo mujeres.

“La puesta pretende, sin desvirtuar el objetivo del autor, visualizar a través del hombre el dual comportamiento de estas hermanas y su madre, que por momentos son mujeres en celos y por otros, hombres en guerra, jugando todo el tiempo con la delicadeza de sus personajes y la agresividad de su género. Por eso, al alzarse el telón, el espectador se enfrentará a un conjunto de hombres vestidos correctamente de varones ataviados y riguroso velo negro”, dice su directora Loreto Yeomans.

La nueva versión de Bernarda Alba fue un suceso en el circuito teatral marplatense en el verano 2020 porque acercó no solo al público que es conocedor del teatro, si no aquellos que no eran habitué y no conocían la obra. Lolo señala que “los personajes siguen siendo mujeres. Hay como un especial desdoblamiento, de los personajes, a los actores. Esa brecha se mantiene presente, insalvable, desde la primera a la última escena”.

Cada actor encarna al personaje femenino que le tocó representar desde su modalidad, fijando cada uno ese límite personal entre un género y el otro. Los intérpretes son: Eduardo Liuzzi, Rodolfo Steiner, Rodrigo Prado, Mauro Martínez, Diego Romero, Ariel Alonso, Victor Cutrono, Marcelo Altable y Sergio Llera.

El espectáculo ofrece una visión masculina, y a la vez feminista, sobre la naturaleza femenina pero también del ser humano. “La casa de Bernarda Alba es un canto a la libertad de las minorías oprimidas”, subraya su directora y agrega: “esta obra es una indefinición de géneros, pues no tenemos que ser hombres o mujeres, sino personas”.

Un grupo de hombres que desafían la norma establecida y encarnan a las protagonistas de esta obra. Los actores en cada función hacen un homenaje a cada mujer. En cada escena encarna en la propia piel el anhelo aparece de la importancia del acceso a la educación de las mujeres, y el derecho a la libertad.

PRESENTACIONES TEMPORADA 2021

“La casa de Bernarda Alba» volverá a subirse al escenario en la temporada de verano 2021 el 5 de enero a las 21:30 hs en el Teatro Colón de Mar del Plata, Hipólito Yrigoyen 1665, y el 22 de enero a las 21 hs en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. El valor de la entrada será de $300 por persona.

