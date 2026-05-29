La Casa sobre el Arroyo presenta su agenda de actividades y visitas para junio

El cronograma de propuestas incluye recorridos gratuitos y actividades especiales. Los vecinos y turistas podrán acceder al parque histórico y realizar visitas guiadas al interior de la vivienda principal mediante reserva previa en el sitio web del EMTURyC.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa el cronograma completo de visitas y actividades programadas para junio en el Museo Casa sobre el Arroyo, también conocido como la Casa del Puente, ubicado en Quintana 3998, esquina Funes. Con acceso libre y gratuito, la propuesta invita a conocer este emblemático espacio patrimonial.

El recorrido por el Parque Histórico – Patrimonio Verde, que no incluye el ingreso a la casa principal, se puede realizar de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 14.30. Por su parte, las visitas guiadas con acceso al interior de la vivienda se llevan a cabo los lunes y miércoles a las 12 y las 14, mientras que los martes, jueves y viernes se realizan a las 10 y las 12.

Para ingresar, es obligatorio estar acompañados por un guía del Museo, en grupos reducidos y con reserva previa. La inscripción se efectúa a través del sitio web oficial del Ente de Turismo www.turismomardelplata.gob.ar, haciendo clic en el banner de la Casa sobre el Arroyo. El sistema habilitará los cupos cada viernes a partir de las 12 para todas las visitas de la semana subsiguiente. Desde el organismo recordaron que las actividades que se suspendan por condiciones climáticas adversas no serán reprogramadas. Debido a que la espera y el tramo inicial se realizan al aire libre, se recomienda asistir con ropa adecuada al clima.

Asimismo, se encuentran disponibles las visitas educativas destinadas a todos los niveles institucionales, cuyos días y horarios se coordinan de forma anticipada. Para solicitar informes e inscripciones, los interesados deben comunicarse al correo electrónico visitaseducativasmcsa@gmail.com

Agenda de actividades especiales

El calendario para el mes de junio también incorpora las siguientes fechas particulares:

– Sábado 13: de 10 a 14 se realizarán visitas guiadas con ingreso a la casa, requiriendo inscripción previa en la página web.

– Lunes 15: el Museo permanecerá cerrado por tratarse de un Feriado Nacional.

– Viernes 19: a las 10 se llevará a cabo la charla «Historia del Patrimonio Verde» en el jardín histórico del predio. El encuentro, de entrada gratuita y sin inscripción previa, estará a cargo del Departamento de Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). La actividad consistirá en un recorrido total por los senderos demarcados para reconocer las especies vegetales destacadas, con una duración aproximada de 1 hora. No se incluirá el ingreso a la casa, se sugiere asistir con calzado cómodo y se suspende por mal tiempo.

Por último, la dirección del museo recordó que las instalaciones permanecerán cerradas siempre que las condiciones climáticas o ambientales así lo requieran. Para consultas generales, se encuentra a disposición el teléfono (0223) 420-1280 y el correo electrónico casasobreelarroyo@mardelplata.gov.ar

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