La «casualidad» que motivó el mejor video que se haya filmado de la Fragata Libertad

La llegada de la Fragata Libertad a Mar del Plata emocionó a millones de argentinos a través de un video que registró una joven desde la cafetería más alta de la ciudad.

La joven Florencia Marsella atribuyó el registro cinematográfico, donde la nave aparece entre la niebla, como «una gran casualidad», en diálogo con Ahora Mar del Plata. Fue al café ubicado en el piso 29 del hotel Torres de Manantiales a desayunar con su mamá y al notar la aparición -en la mañana del lunes- comenzó a filmar con su teléfono y lo compartió en su cuenta de Instagram.

Ubicadas en una de las mejores mesas, se lamentaron que ese día no se podía ver «casi nada» pero de repente ocurrió milagro y la nave comenzó a surcar el horizonte.

«Yo subí la historia y vi que a la gente que me sigue le había gustado mucho. Me decían ‘no te das cuenta que es impresionante ese video que subiste’, cosas así, y yo la verdad que no dimensioné lo que significaba porque soy mucho de subir historias. No saco muchas fotos; cuando veo algo que me gusta, voy y lo filmo», contó la internauta que hizo que «Mar del Plata» y «Fragata Libertad» se impongan en las tendencias de búsqueda de Google y Twitter por más de 24 horas.

Emeteorólogo de TN, José Bianco, compartió la filmación y fue el primer gran impulso que tuvo en las redes sociales. Al igual que uno de sus amigos que lo compartió en Twitter, donde la mayoría de los comentarios se abocaron a buscar similitudes del desembarco con la película «Piratas de Caribe».

Las «historias» de Instagram desaparecen en un tiempo determinado, por eso decidió subirla como reel para inmortalizarla en su perfil y seguir viendo de cerca las repercusiones. «Mi ciudad que no cambio por nada en el mundo», escribió la joven en su posteo.

«Recibí cientos de mensajes agradeciéndome mucho de gente muy emocionada. Me hablaron muchas familiares de ex tripulantes y eso también me impactó porque me contaban que les llegó un montón el video. También me contactaron de la Fuerza Armada Argentina y hasta algunos tripulantes de la Fragata emocionados se contactaron conmigo, estuve charlando con ellos», valoró.

Según informaron desde la Armada Argentina a la agencia Télam, en esta oportunidad la Fragata ARA “Libertad” no estará abierta al público, ya que se trata de una escala “netamente técnica” de corta duración.

Como ocurre año tras año, el buque escuela tiene como misión completar la formación profesional de Guardiamarinas, contribuyendo al incremento de sus conocimientos marítimos, náuticos y a su formación en la cultura de trabajo en equipo y el nacimiento de futuros líderes naturales. Asimismo, colabora con la política exterior del país con su representación en el extranjero.

