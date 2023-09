La CGT local celebró la media sanción a la quita del impuesto a las ganancias

Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, desde la Confederación General del Trabajo Regional Mar del Plata – Batán resaltaron la importancia que esta medida tiene para los trabajadores y trabajadoras.

“Hace años veníamos reclamando que el salario no es ganancia, el salario es remuneración, los trabajadores y trabajadores mostramos coherencia y firmeza frente a la realidad. Por eso estamos ante un hecho histórico que esperamos se confirme en el Senado de la Nación”, expresaron desde la Central Obrera y destacaron el rol del Ministro de Economía, Sergio Massa, “supo escucharnos e impulsar esta medida, mostrando que es un gran compañero que en su rol actual hace todo lo posible por beneficiar a la clase trabajadora, por ese motivo estamos convencidos que pronto será el próximo Presidente de los argentinos”.

Respecto al rol de la oposición, los miembros de la CGT sostuvieron que “ Cambiemos siempre estuvo y va a estar en contra de los que trabajamos, eso no es ninguna novedad. No tuvieron problemas en mentirnos cuando dijeron que si eran Gobierno iban a sacar el impuesto a las ganancias, y ahora no tuvieron problemas en oponerse”.

“Creemos que los argentinos y argentinas merecemos esta recuperación de una agenda que nos devuelva la alegría y la esperanza, en ese sentido creemos que Sergio Massa, acompañado por cada uno de los compañeros y compañeras que conforman Unión por la Patria, es la opción que tenemos los trabajadores y trabajadoras para que nuestras demandas sigan siendo escuchadas”, concluyeron.

