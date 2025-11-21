La Ciudad celebra un nuevo récord turístico  

Con una ocupación hotelera estimada en 94%, Buenos Aires marca un nuevo hito de visitantes en el año.

En los últimos años, Buenos Aires se ha consolidado como una ciudad líder en Latinoamérica por la realización de eventos masivos, gracias a la infraestructura de primer nivel y la multiplicidad de atractivos turísticos que complementan la experiencia de los visitantes nacionales e internacionales que llegan al destino a disfrutar de espectáculos musicales y encuentros deportivos, entre otros. El mes de noviembre se caracterizó por consolidar una variedad de eventos que convocaron a miles de turistas.

Desde la perspectiva económica, este impacto en el flujo de visitantes, reflejado en una ocupación hotelera del 94%, representa el nivel más alto de 2025, no solo permite que la Ciudad siga posicionándose como sede de grandes eventos en Latinoamérica, sino que también genera un efecto multiplicador en la hotelería, la gastronomía, transporte y otros consumos.

“Los eventos masivos son muy esperados por el ecosistema turístico, ya que implican un crecimiento económico de todo destino. En noviembre, la Ciudad se convirtió en un epicentro de espectáculos, ferias y shows nacionales e internacionales con una agenda en la que la música y la innovación fueron protagonistas”, aseguró Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Un fin de semana largo sin precedente

Según el relevamiento realizado por el Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, este fin de semana largo se espera que lleguen a la Ciudad más de 120 mil visitantes, que dejarán un gasto estimado de $40.500 millones.

“Es realmente destacable cómo el turismo en Buenos Aires sigue demostrando su solidez en el impacto económico del destino, impulsado por los altos niveles en términos de visitantes. La llegada de turistas a la Ciudad supera cada vez más nuestras expectativas, al punto de haber mostrado un nuevo récord en noviembre”, agregó Díaz Gilligan.

Espectáculos musicales

El fin de semana del 7 y 8 de noviembre, la cantante británica Dua Lipa presentó su Radical Optimism Tour y enamoró una vez más a sus seguidores en el estadio de River Plate, donde una semana más tarde la icónica banda Oasis emocionó a sus fans en su regreso al país luego de 16 años. En cuanto a las opciones nacionales, la banda pop Miranda! se presentará en una doble fecha en el estadio de Ferro el 22 y 23 de noviembre y, como gran cierre, el 20 de diciembre. Además, Luciano Pereyra brindará dos shows en el Movistar Arena durante el fin de semana, en el marco de su nueva gira «Te sigo amando».

Turismo de reuniones: Innovación y Fintech

Esta semana, Tecweek fue un punto de encuentro entre el sector público, el académico, las empresas y las startups, para debatir sobre el presente y el futuro de la tecnología de áreas clave como inteligencia artificial, blockchain, biotecnología y economía creativa. En esta línea innovadora, surge la segunda edición de Tent Creator Summit, en el Centro Costa Salguero, que convocó a más de 6000 personas con workshops y paneles a cargo de más de 100 speakers nacionales e internacionales. Además, hasta el 22 de noviembre, se está realizando Devconnect Buenos Aires, uno de los encuentros globales más importantes del ecosistema cripto, con más de 16.000 asistentes, de los cuales más de 8000 asistentes serán extranjeros provenientes de 130 países.

Pilares de la oferta turística porteña

El evento destacado del fin de semana será una nueva edición de La noche de las librerías, que se desarrollará el sábado 22. Este encuentro cultural a cielo abierto transforma a Buenos Aires en un gran paseo literario, en el que las librerías abren hasta tarde y ofrecen una programación gratuita de actividades como lecturas, charlas, música y talleres. Una de las zonas que comprende el plan “Buenos Aires 24 horas” pensado para que quienes viven, trabajan y disfrutan de la noche lo hagan con más seguridad, servicios y oportunidades, además de seguir potenciando la vida nocturna porteña.

El 22 y 23 de noviembre, se llevará adelante la primera edición de Futcon, un festival que celebra la cultura futbolera a través de charlas, conferencias, una gran muestra de arte, feria de camisetas, feria editorial y experiencias interactivas. El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA) y contará con figuras del fútbol como figuras como Drake Ramberg, mítico diseñador de Nike en los 90; Eric Beard, exdirector creativo de EA Sports; y Antonello Colaps, creador del innovador torneo-performance Coppa Pizzería en Nápoli.

Los imperdibles de la Ciudad

Entre las grandes atracciones para este fin se semana largo se encuentra el Mirador Obelisco, el nuevo atractivo turístico que propone acceder, a través de un ascensor vidriado, a la cima del monumento porteño para obtener vistas panorámicas imperdibles de la Ciudad.

Además, como ya es costumbre, operarán los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla Viajes, que unen Puerto Madero con La Boca. Es un recorrido durante el cual los viajeros no sólo reciben información acerca de la naturaleza y la historia de la Ciudad, sino que también obtienen vistas imperdibles desde el río.

Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

