La ciudad, cubierta de neblina: cómo estará el clima este martes 4 de agosto en Mar del Plata

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa neblina para buena parte del día.

El clima en Mar del Plata para este martes 4 de agosto tendrá una jornada fría, con neblina durante buena parte del día y una temperatura máxima prevista de 14 ºC.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con neblina y una temperatura de 8º C. En ese tramo, la probabilidad de precipitaciones será de 0%, por lo que no se esperan lluvias durante las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sudoeste, con una intensidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. El informe no marca ráfagas para la mañana.

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se dará el momento más templado de la jornada. La temperatura llegará a 14º C, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 0 y 10%.

En esa franja, el viento rotará al noreste y tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Aunque la nubosidad seguirá presente, el pronóstico no anticipa lluvias de importancia para el desarrollo de la tarde.

Hacia la noche, la neblina volverá a aparecer y la temperatura descenderá a 11º C. La probabilidad de precipitaciones será de 0%, con viento del norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Fuente: Mi8

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