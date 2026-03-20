La Ciudad de Buenos Aires despliega una gran agenda de actividades para el fin de semana largo

Entre las propuestas se destacan el regreso de AC/DC, eventos gastronómicos y paseos al aire libre.

De cara al próximo fin de semana largo, la Ciudad de Buenos Aires prepara una agenda con actividades para toda la familia. Espacios culturales, ferias, espectáculos musicales y propuestas al aire libre formarán parte de una programación especialmente pensada para que vecinos y turistas disfruten de la Ciudad.

“Seguimos trabajando para que Buenos Aires sea uno de los destinos más elegidos por los argentinos, así como también por los visitantes internacionales. Este fin de semana largo vamos a contar con una agenda muy variada, con grandes eventos y experiencias para disfrutar en familia que nos van a permitir seguir posicionando a la Ciudad como uno de los principales polos turísticos de la región”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Según datos compartidos por el Observatorio Turístico, más de 100 mil visitantes disfrutarán de una agenda que combina grandes espectáculos internacionales, ferias tradicionales, propuestas gastronómicas y actividades al aire libre, Además, las estimaciones indican que la ocupación hotelera rondará el 70% y que el movimiento turístico dejará un impacto económico de 38 mil millones de pesos.

Grandes eventos en Buenos Aires

AC/DC, una de las bandas de rock más influyentes y exitosas del mundo, vuelve a Buenos Aires en el marco de su POWER UP TOUR. Luego de 17 años, el grupo tocará el lunes 23 de marzo en el estadio de River Plate para reencontrarse con su legión de fans incondicionales, que crece generación tras generación.

El martes 24 comenzará en La Rural una nueva edición de Nuestros Caballos, una exposición que reúne a las cabañas y los criadores equinos más importantes del país y de la región. El evento contará con más de mil caballos de múltiples razas y una grilla de propuestas y espectáculos, entre los que se harán paseos en poni, exhibición de carruajes, desfiles, campeonatos, pruebas de destreza y mucho más.

Del sábado 20 al lunes 23, se llevará adelante la 23° edición de la Tattoo Expo Buenos Aires. El evento, que tendrá lugar en La Rural, recibirá a miles de visitantes y a más de 700 artistas de todo el mundo, que tatuarán en vivo y compartirán estilos, técnicas y miradas en un espectáculo de nivel internacional.

La cultura, protagonista del turismo porteño

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires dará un concierto el sábado 21 a las 18 hs en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, bajo la dirección de Carlos David Jaimes, con un programa que reúne las grandes oberturas de destacados compositores: Cabe mencionar que la entrada es libre y sin costo, por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

El sábado 21 y domingo 22, llega a la Plaza Francia la primera edición del año de la Feria Francesa, con más de 30 stands para hacer viajar a los visitantes a través de su gastronomía. Desde boulangeries tradicionales hasta queserías, chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad. Además, masterclasses con los mejores chefs y escuchar música en vivo.

El sábado 21 y domingo 22, la Plaza Irlanda será el escenario de Sabe la Tierra, una de las ferias gastronómicas más representativas de la Ciudad. Como siempre, el encuentro contará con proyectos de triple impacto, emprendimientos sustentables de diseño y organizaciones distribuidos en una gran cantidad de puestos.

Los imperdibles de la Ciudad

Como en cada fin de semana largo, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, un novedoso atractivo que permite obtener estas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño. Todo el fin de semana, de 9 a 21 hs, los visitantes pueden acceder a esta experiencia que ya fue disfrutada por más de 20 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/.

Entre las actividades más convocantes de la Ciudad se encuentran los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; así como también de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer

Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

Además, estará operativo el Bus Turístico, una opción ideal para recorrer los atractivos más emblemáticos de la Ciudad con una vista panorámica inigualable. La frecuencia es de 15 (bus amarillo) y 30 minutos (bus rojo) y tienen la modalidad hop-on hop-off, que permite que los viajeros desciendan y vuelvan a subir tantas veces como deseen en cualquiera de las paradas que forman parte de los circuitos durante 24 o 48 h según el ticket adquirido, para disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad en sus distintos puntos.

En el marco del programa Corrientes 24 hs, la calle más emblemática de la Ciudad presentará intervenciones de cine, shows y música en vivo, junto a artistas destacados que irrumpen en formato pop-up y generan encuentros únicos.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

Para más información:

> Web | turismo.buenosaires.gob.ar/eventos.

> Instagram | Turismo Buenos Aires

> YouTube | Turismo Buenos Aires

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