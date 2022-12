“La ciudad de Mar del Plata está en deuda con las personas con discapacidad”

A partir de una resolución establecida por la asamblea de la ONU, el próximo 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para hablar sobre la importancia de esta fecha y la situación actual en la ciudad de Mar del Plata, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Gabriel Lalli, referente de Autoconvocados por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Mar del Plata-Batán.

Respecto de las principales deudas que tiene el municipio de General Pueyrredon hacia las personas con discapacidad, Lalli dijo: “Mar del Plata tiene muchas deudas. Estamos prácticamente en la temporada estival y si hoy uno no tuviera obligaciones y quisiera ir a la playa, tiene una sola playa accesible al mar, la del balneario Perla Norte en French y la costa. Tras toda la fastuosidad que se anunció desde el municipio después del famoso enduro que destruyó la playa, no hay nada. Si quisiera ir a la playa tengo solo esa opción, ya estamos a primero de diciembre y la ciudad no ha dado muestras de esa disposición que permitía que las personas con discapacidad puedan ir a la zona sur, donde se designó una playa pero no se realizó ninguna obra”.

Sin embargo, Lalli explicó que vivir en Mar del Plata y no tener acceso a las playas es un problema muy evidente, pero cotidianamente se encuentran con complicaciones mucho más graves, como las falencias del transporte público. Sobre este aspecto dijo: “El viaje en colectivo sigue siendo complicado, para ser accesible el colectivo requiere mucho más que una rampa, a veces no tenemos la posibilidad de que la rampa funcione siquiera. El nuevo pliego del transporte promete muchas cosas, pero en concreto cuántas unidades de piso bajo con rampa vamos a tener a partir de mayo, no lo sabe nadie. Desde mi punto de vista soy muy escéptico, yo veo que las flotas que vienen son iguales a las que tenemos. De 10, una sola tiene atrás el mecanismo que baja la rampa”.

“Lo más preocupante es que ni siquiera se nos consulta a nosotros, como comisión de discapacidad, como gente con discapacidad. Ni siquiera la Comisión de Transporte nos integra como debería. Si miras los coches nuevos en las calles, vas a ver que son iguales a los anteriores”, agregó.

Por otro lado, están todos los obstáculos que existen en la vía pública, la falta de rampas, de señalética y de semáforos sonoros. “Los semáforos sonoros no existen, el que existe está por la zona de la biblioteca parlante, que es un lugar específicamente para personas ciegas, pero tenés que activarlo y realmente no es práctico. El semáforo sonoro sería la solución en una ciudad donde existe la educación vial, además no puede uno solo desconectado del resto del sistema funcionar”, explicó.

Respecto del Plan Municipal de Accesibilidad vigente, Lalli dijo: “El plan que tenemos fue desarrollado por gente que trabaja voluntariamente pero no son tenidos en cuenta. Estamos hablando de técnicos, arquitectos, profesionales con formación. Es una comisión que asesora a los concejales, pero la realidad es que este año solo 3 concejales se acercaron. Los otros 24 brillaron por su ausencia. Mientras no se tomen en serio este tema, no vamos a ver soluciones, podrán acomodar un poquito algunos semáforos, algunas esquinas, alguna playa, pero es un parche”.

“Este problema atraviesa a las distintas gestiones, todas han mostrado interés por hacer algo pero eso después no se ve reflejado en las acciones, ni este gobierno ni el anterior se han ocupado realmente del tema. Lo único positivo para destacar ha sido la descentralización de la atención. Ha sido muy bueno poder acudir a hacer trámites a la biblioteca parlante, a Sierra de los Padres, Batán”, agregó.

Actividades por el Día de las Personas con Discapacidad

Respecto de las distintas actividades que se realizarán en la ciudad en el marco de este día, Lalli dijo: “El jueves primero de diciembre se realizará una feria de emprendedores con discapacidad en la Plaza del Agua, de 10 a 18 horas. El día 2 de diciembre al mediodía tenemos un acto en el Concejo Deliberante y por la tarde un evento con música y entretenimiento de entidades que se dedican a la danza y la manifestación de las distintas capacidades que las personas desarrollan frente a la catedral. Por último el día 3 está previsto un oficio religioso para los que profesan la fe”.

“Más allá de los eventos y la importante movida que se organiza en torno a este día, el 3 de diciembre es un día que nos tiene que mover a la reflexión. El 3 de diciembre es un volver a empezar. Si bien va finalizando el año, es un volver a empezar para tener otro año, no solamente con inclusión sino con un compromiso con la discapacidad. Esto no puede depender del gobierno de turno, no podemos depender de un signo político. El país y la ciudad de Mar del Plata está en deuda con la discapacidad, por la falta de cupos laborales, de cupos de formación, por la actitud de ciertas instituciones para nada amigables y los edificios públicos y privados no accesibles, con muchas deficiencias y falencias”, concluyó.

FUENTE: Portal Universidad

