La cocaína fumada gana terreno en los barrios, según Fabián Messina: preocupación por su vínculo con la criminalidad

El presidente de Posada del Inti advirtió por su conexión con el narcomenudeo y los hechos violentos registrados en Mar del Plata

El presidente de Posada del Inti, Fabián Messina, habló con Canal 8 de Mar del Plata y lanzó una dura advertencia sobre el crecimiento de las adicciones y su vínculo con la violencia cada vez más visible en distintos puntos de la ciudad. Aseguró que ya hay que “hablar del conurbano marplatense” y alertó por la muerte de cuatro personas durante el último fin de semana, en hechos que, según planteó, están ligados al narcomenudeo y a un contexto de creciente vulnerabilidad social.

“Tristemente nos enterábamos de que murió otra persona más, que son cuatro este fin de semana, y son datos que van asociados a la violencia, al narcomenudeo, inocentes que también caen en estas balaceras. Esto no lo podemos mirar para otro lado”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas de la política y la ausencia de un abordaje integral: “Si en 10 años las distintas gestiones municipales, provinciales y nacionales no pudieron resolver esto, ¿qué queda para una ONG humilde que está intentando hacer lo que puede? Me parece que es tiempo de que quien tiene el poder de decisión empiece a hacer las cosas por la gente que la está pasando muy mal”.

Respecto al consumo de drogas, Messina advirtió que la cocaína fumada, conocida como “pipa” o “virula”, se convirtió en la sustancia más extendida entre los sectores más vulnerados. Sostuvo que Posada del Inti lo alertó hace años y que los signos ya eran visibles en el territorio. “En su momento empezaba a aparecer la cocaína fumada, y no porque uno sea Nostradamus, sino porque cuando estás todos los días en el territorio ves señales. Esa señal fue avanzando: no es Paco. La cocaína fumada es lo que ves en los barrios periféricos, en el centro, en la vieja terminal, en la nueva terminal… aparece cuando se los patea en la calle, y se encuentra ese cañito, esa pipa, esa virula”, explicó.

También describió su impacto: “Es una sustancia totalmente tóxica, con un nivel de compulsión tremendo, que invita a generar cosas rápidas e inmediatas y a cometer todo tipo de atrocidades”. Al mismo tiempo, criticó el desfinanciamiento de los sistemas de atención: “Parece que se desfinancian los sistemas de tratamientos públicos, se desfinancia la justicia… hacemos todo al revés. Si pretendemos no hacer nada y que esto sea una ciudad cinco estrellas, es una contradicción: está pasando lo que tiene que pasar”.

Messina cerró su mensaje reclamando decisión política y una mirada realista sobre lo que ocurre en los barrios. “No podemos naturalizar la violencia ni la droga. No es normal. Y si lo dejamos en manos de la suerte, vamos a seguir llorando muertos”, señaló.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios