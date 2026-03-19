La comedia “Viuda e hijas” se presentará en Mar del Plata 

Protagonizada por Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea, la obra estará el sábado 4 de abril en el Teatro Auditorium.

“Viuda e hijas” comenzó en marzo una extensa gira nacional luego del éxito del año pasado en Calle Corrientes. Una comedia totalmente disparatada con un elenco de lujo sale a recorrer el país para llevar el humor a todos los rincones de Argentina.

La obra protagonizada por Nora Cárpena (la viuda), María Valenzuela (la abogada), Iliana Calabró y Paula Morales (las hijas) y Gonzalo Urtizberea (el difunto) se presentará en Mar del Plata el sábado 4 de abril a la 21 hs en el Teatro Auditorium.

Una ex-cantante lírica y sus dos hijas se presentan en el estudio de una abogada a escuchar las últimas voluntades del difunto. ¿Qué harías si, en una herencia, te ofrecen mucho dinero con la condición de escuchar algunas verdades ocultas?.

Una herencia inesperada les cae como un rayo del cielo a una madre y sus dos hijas. Podría ser la solución a una parte de sus vidas. El problema es que hay ciertas condiciones para poder recibirlo: hablar con sinceridad descarnada.

Por si fuera poco, se menciona a un cuarto heredero, que nadie conoce: ¿quién es?. Todo es misterio y juego. ¿Qué decidirán frente a la posibilidad de asegurar su futuro económico? ¿Y la familia? ¿Dónde queda parada la familia, después del cimbronazo?

“Viuda e hijas”, hasta que la herencia nos separe,

la comedia más desopilante que te lleva a preguntar:

¿Quién tiene más poder? ¿El dinero o la familia?

NORA CÁRPENA

MARIA VALENZUELA

ILIANA CALABRÓ

PAULA MORALES

GONZALO URTIZBEREA

DIRECCION: HECTOR DIAZ

AUTOR: ALFONSO PASO JR

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