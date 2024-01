La Compañía de danzas “Pampas Bravas” hará por primera vez temporada en Mar del Plata

Dulce Granados, junto a Juan Alzúa serán los productores de un espectáculo de nivel internacional. Por primera vez en Mar del Plata, Pampas Bravas será parte del gran show de “Argentina, La Revista 2024”.

El jueves 4 de enero en el Teatro Corrientes debutará «Argentina, La Revista 2024».

Pampas Bravas será parte de “Argentina, La Revista 2024” y aportará toda la potencia de sus cuadros artísticos, destacando en un espectáculo que tendrá entre 35 y 40 integrantes, entre quienes se destacan Raúl Lavié, Kike Teruel, Facundo Mazzei, Lorena Liggi, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Estaba buscando hacer temporada, cuando apareció Juan (Alzúa) y me propuso venir a producir juntos a Mar del Plata mi respuesta fue un rotundo sí, y ahí mismo me dije ‘hasta el premio Estrella de Mar no paro’. Porque yo soy muy apasionada, me gustan las cosas con mucha fortaleza. No escatimo en lo que quiero en cuanto a profesionalismo. Cuando uno lo vivió lo puede transmitir, y no hay nada mejor en la vida que haber pasado por muchos lados y poder transmitirlo”, contó entusiasmada Dulce Granados.

De cuna artística, integrante de la familia Visconti, del popular dúo folclórico Los Visconti, Dulce y su hermana Graciela Visconti le dieron creación a Pampas Bravas, la reconocida agrupación folclórica pionera en lo que se llamó “folklore for export” y que abrió las puertas al mundo a un estilo artístico de interpretar nuestra música, incorporándose matices de osadía y cierta transgresión que fueron muy bien recibidos en el público.

