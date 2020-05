La CTA de Los Trabajadores expresa preocupación por el Sistema de Salud Municipal

“Fortalecer las instituciones barriales de salud también es proteger a la población del COVID 19 y de otros males”

Los Centros de Atención Primaria de la Salud son lugares de referencia indiscutidos en los barrios de Mar del Plata y Batán. Allí no solamente se gestionan cuestiones sanitarias sino que también los vecinos y vecinas buscan en los CAPS respuestas a problemáticas sociales muy sensibles en el actual contexto de emergencia. En este sentido, muchos vecinos y vecinas han manifestado su malestar ante las dificultades que encuentran en los barrios más vulnerables para resolver situaciones de salud cotidianas, tratamientos prolongados o asesoramiento en general. De hecho, para una emergencia odontológica, sólo hay guardias en el Centro Nº1 y el Centro N°2, situados en Macrocentro y en el barrio Villa Lourdes, respectivamente, servicios claramente insuficientes para una ciudad que ronda los 800 mil habitantes y que por los altos índices de trabajo precario y desocupación, cada vez requiere mayor presencia del Estado y de las instituciones que lo representan, sin contar las grandes distancias y los problemas de traslado aparejados.

Hoy las salas están funcionando con horario reducido y en general no hay atención de las especialidades, excepto el embarazo y al recién nacido. Al respecto Graciela Ramundo, Secretaria General de CTA – T Regional Mar y Sierras manifestó que “en momentos como éste fortalecer las instituciones que representan al Estado en el barrio es central. No se puede sumar nuevas preocupaciones a los vecinos y vecinas. La prevención en salud es una apuesta a futuro, por lo tanto garantizar el acceso al derecho a la salud en sentido amplio también es luchar contra el coronavirus. A su vez, si el municipio pierde contacto con las problemáticas de los barrios en general, no tiene termómetro para evaluar las fortalezas y debilidades de sus propias políticas”.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Coronavirus que se declaró el 19 de marzo trajo aparejado una merma de las prestaciones de los CAPS y del CEMA que, de no restablecerse adecuadamente, pone en peligro el acceso a la salud. El ejecutivo municipal definió en ese momento mantener cerrados los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y reducir su funcionamiento a los casos sospechosos de coronavirus y atención urgente.

Durante las primeras semanas de aislamiento el equipo de profesionales se redujo a un enfermero, un médico generalista y un administrativo, que cumplían un estricto protocolo. Se evitaba el ingreso a los edificios y ante síntomas compatibles con coronavirus, la atención era derivada al SAME. Esta situación se mantuvo las dos primeras semanas, pero la necesidad de atención de cuestiones del orden sanitario preventivo y social no se hicieron esperar. Al punto que muchos trabajadores y trabajadoras de los CAPS solicitaron a principios de abril retomar la atención, que hoy, a casi dos meses de aislamiento social, no se ha restablecido en su totalidad.

