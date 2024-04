La definición de la Zona A de la Copa de la Liga: River, Argentinos, Barracas y Vélez a cuartos

En una noche de acción y suspenso, se definieron los cuatro equipos que se metieron a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Fueron 90 minutos en los que iban llegando goles desde Avellaneda, desde Córdoba, desde Mendoza y desde La Paternal. En consecuencia, se iban moviendo las posiciones y el cuadro de clasificación. Al final de la noche festejaron River, Argentinos, Barracas y Vélez.

Los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado y domingo, ya tienen un cruce definido. Vélez -que parecía que la tenía complicada en la previa a la fecha 14- quedó cuarto y enfrentará a Godoy Cruz, que ya tiene asegurada la primera posición de la Zona B.

River, luego de haber sufrido por el gol de penal de Instituto y de haberse ido al entretiempo fuera de la zona de clasificación, se recuperó en la segunda parte y dio vuelta el partido con un triplete de Colidio. Así, el equipo de Demichelis quedó primero y se enfrentará con el cuarto de la Zona B, hoy Defensa.

Argentinos terminó segundo en la Zona A y enfrentará al tercero de la Zona B, puesto que en este momento está cubierto por Lanús. Por su parte, Barracas quedó tercero y se enfrentará con el segundo de la Zona B, en este momento Estudiantes.

Los que se quedaron afuera fueron Independiente y Talleres. En el partido que se jugaban la clasificación, el equipo de Tevez se había ido al entretiempo con un 2-0 a favor y con un hombre más. Pero en la segunda parte la T se lo igualó, un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos.

Así se define la Zona B de la Copa de la Liga

Ahora, la historia se trasladará a la Zona B, donde, este martes desde las 19:30 (hora argentina), se definirá quiénes serán los cuatro equipos que se meterán a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Abajo, los cruces y qué tiene que pasar para que clasifique cada uno:

19:30 Lanús vs. Estudiantes de La Plata: TNT

19:30 Boca Juniors vs. Godoy Cruz: TNT Sports

19.30: Defensa y Justicia vs. Newell’s: ESPN 2 y TV Pública

19:30 Belgrano vs. Racing: ESPN Premium

¿Cómo se clasificaría cada uno de los seis equipos de la Zona B que llegan con chances a la fecha 14?

Estudiantes: 1) Si le gana a Lanús. 2) Si empata. 3) Si pierde, depende de que Boca, Racing o Defensa (dos de estos tres) no ganen.

Lanús: 1) Si le gana a Estudiantes. 2) Si empata, se metería si Boca y Racing (los dos) no ganan.

Defensa: 1) Si le gana a Newell’s: 2) Si empata, solo clasificaría si no ganan Racing y Boca.

Boca: 1) Si le gana a Godoy Cruz. 2) Si empata debe perder Lanús y Racing no debe sumar más de un punto.

Racing: 1) Si le gana a Belgrano y Defensa empata o pierde contra Newell’s y Boca empata o pierde contra Godoy Cruz.

Newell’s: 1) Si le gana a Defensa y Justicia y no ganan Boca ni Racing.

Fuente: Ole

Comentarios

comentarios