La Delio Valdez, una banda que sostiene lo colectivo en tiempos de individualismo

La orquesta cooperativa presentó su disco “El Desvelo”, “el más horizontal”, en la Plaza de la Música Mar del Plata. La cobertura y la palabra de la banda.

La Delio Valdez presentó por primera vez en Mar del Plata su último álbum El Desvelo, un trabajo que -aseguran sus propios protagonistas- es uno “de los más horizontales” de una orquesta cooperativa que sostiene la grupalidad en tiempos en los que el individualismo es la regla. La cobertura del show y la palabra del Chango Damián Chavarría.

Desde 2009 La Delio lleva por el país y el mundo un sonido tropical que es algo más que música alegre y ritmos norteños. Es también la expresión de cómo deciden llevar adelante su proyecto musical -de manera autogestiva y cooperativa- y, también, de los mensajes y posicionamientos que no se privan de dar.

Por eso en su discografía conviven tanto las canciones de des(amor) como “Inocente” y colaboraciones como “Adiós Amor”, con otras como “Hasta el último round” -con referencias a Salvador Allende- y “El Rey”, que le da una dosis de coyuntura política y social a su último disco. Y justamente la presentación de “El Desvelo fue este sábado. Durante casi dos horas y con el despliegue de 15 artistas sobre el escenario, La Delio ofreció al público que colmó La Plaza de la Música Mar del Plata -el nombre que adquirió el mítico GAP- esa discografía que oscila entre ritmos tropicales -más algunas joyitas interpretadas como “Por ese Palpitar“, de Sandro- y palabras que son algo más que un sonido de timbal.

La Delio Valdez son las voces de Pedro Rodríguez, Manuel Cibrián, Black Rodríguez Méndez e Ivonne Guzmán, Damián Chavarría y Milton Rodríguez en trombón, León Podolsky en bajo, María Ximena Gallina en bongo, alegre y caja vallenata, Pablo Reyna y Agustín Zuanigh en trompeta, Agustina Massara en saxo alto, Santiago Maldovan en clarinete, Tomás Arístides en güira y congas, Sebastián Agüero en timbal y Pablo Broide en saxo tenor y maracón.

“TANTA LIBERTAD QUE PARA PENSAR ME FALTA EL AIRE”

El Desvelo es el séptimo álbum de la orquesta cooperativa La Delio Valdez, una producción que llega cuatro años después de El tiempo y la serenata y que, entre su particularidades, fue acompañado de un video que retrata en escenas de la vida real cada una de las canciones del álbum. Pero otra de las particularidades es la horizontalidad de su composición.

“La particularidad de El Desvelo radica en cómo se encaró el disco, la forma de armar los temas, de principio fue grupal y fue agarrando su camino. Es uno de los discos más horizontales que tuvo La Delio“, explicó en diálogo con Qué digital el Chango Chavarría, uno de los vientos de la orquesta, en referencia a las composiciones de Pablo Karamázov y Ximena Gallina en “Mucho más libre” que se sumaron a los habituales intérpretes de la banda.

“Eso le agrega colores nuevos y una impronta que los discos anteriores tenía pero un poco más marcada. Fue un disco construido de una manera muy colectiva, grupal y humana. Es una diferencia con El tiempo y la serenata que había sido en pandemia, y llegamos a este disco con muchas más herramientas”, agregó.

Además, recalcó que más allá del aporte grupal, el proceso de grabación contó con un aporte diferencial: “Nosotros en estos 16 años que tenemos aprendimos mucho a organizarnos y nos sirvió mucho para estas etapas compositivas, de creación y de grabación. La frutilla del postre de toda esa organización fue nuestro productor Popi Spatocco que laburaba con Mercedes Sosa y vino a ponernos un nivel de disciplina y aprendizaje con partituras y ensayos muy estrictos. Así llegamos a grabar el disco de una manera increíble“, contó.

La orquesta, además, intenta sostener su identidad en tiempos en los que los algoritmos también impactan sobre la composición musical: “En esta época de lo efímero, de lo algorítmico, de lo rápido, nosotros intentamos no subirnos tanto a esa, tampoco somos necios y negamos el avance de la tecnología, las nuevas redes. Intentamos convivir con eso sin rompernos la cabeza. Ya somos todos treintañeros entonces somos medio vieja escuela. Siempre la idea de Delio es construir cosas sólidas, fuertes, que perduren en el tiempo. Por eso seguimos sacando discos completos, videoclips que intenten contar una historia, por eso somos 15 en escena también, intentando mantener la música en vivo, que es disruptivo. Es costoso y cuesta mucho trabajo sostenerlo. Somos conscientes y tenemos muchas ganas de seguir haciéndolo así“, sostuvo Chavarría.

También impacta en la industria musical, lógicamente, la pérdida de poder adquisitivo de quienes acuden a los shows: “El presente del país es complejo. Siempre ser un músico en cualquier época es un laburo de riesgo, a veces hay factores que ayudan y otros que no. Últimamente se ve que la gente hace un esfuerzo para sacar la entrada, aguantan hasta el último momento. Es un área muy sensible. Nosotros somos un montón, es un área a la que le dedicamos mucho trabajo, nos gusta ocuparnos de esos temas, no nos da lo mismo y le estamos poniendo mucha cabeza a eso, para que la gente pueda venir y para que nosotros podamos seguir trabajando”, añadió.

Los próximos desafíos para La Delio Valdez, más allá de grandes shows que tienen por delante como el Movistar Arena de fines de noviembre – y como le sucede a tantos grupos y proyectos de su estilo- pasan también por sostenerse en tiempos turbulentos sin perder la identidad: “Los desafíos a nivel grupal son poder seguir girando, tocando y viviendo de lo que nos gusta, que es hacer música. Acá pudimos construir un oficio, cosas muy lindas y sólidas, pudimos construir dignidad en la rama artística que no es poca cosa. Y siendo tantos, poder sostener un grupo en tiempos de individualismo es un montón. Así que ese es un desafío muy lindo para estos tiempos que se vienen a nivel grupal y humano”.

fuente: Que Digital

Comentarios

comentarios