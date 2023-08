La demanda de software está superando rápidamente la oferta de talento calificado

En los últimos años, el software ha experimentado un crecimiento sin precedentes en todas las industrias a nivel mundial. Según un estudio de mercado realizado por la empresa Equiteq, se prevé que el gasto mundial en TI alcance los 6,2 billones de dólares en 2026 y el software será el subsegmento de más rápido crecimiento, con un 11,9% de crecimiento anual compuesto y una tasa interanual del 12,8%. Esto se traduce en que las empresas han visto en el desarrollo de software una oportunidad para mejorar su eficiencia operativa y satisfacer las crecientes demandas del mercado.

No obstante, si bien se espera que el software continúe con un crecimiento exponencial, la oferta de talento calificado en el sector IT no ha logrado mantenerse a la par. De acuerdo con el mismo estudio, se pronostica que el gasto global en software será de casi el doble entre 2021 y 2026, mientras que, se prevé que el número de desarrolladores de software en todo el mundo aumente en menos de una cuarta parte durante el mismo período. Esta discrepancia entre la creciente demanda y la limitada oferta de talento ha generado un desequilibrio en el mercado laboral lo quea creado el entorno ideal para el low code o plataformas sin código, lo que representa una amenaza para los proveedores de desarrollo a medida.

“La insuficiencia de talento en el campo del software ha llevado a un aumento en los costos de contratación, especialmente para perfiles altamente especializados. La competencia por atraer a estos profesionales ha generado una presión inflacionaria en los salarios de los expertos en software, incrementando significativamente los costos laborales para las empresas y por ende impacta en los precios de mercado de los servicios. Como resultado, los líderes empresariales se ven obligados a replantear sus prioridades estratégicas, ya que deben destinar una parte considerable de sus presupuestos a garantizar un equipo de desarrollo competente.” explicó Patricio Pescio, CEO de Quilsoft, empresa especializada en transformación digital.

La proliferación del Low code

Frente a esto, en un mercado laboral muy activo, la dependencia de especialistas en TI para el mantenimiento de programas de high-code (código alto) se está volviendo cada vez más desafiante. Además, los programas de high code se vuelven rápidamente obsoletos, lo que representa una desventaja significativa para las empresas que carecen de los recursos para actualizar continuamente sus sistemas. Todo esto está impulsando así la proliferación de programas de Low-Code.

En este contexto, las empresas y los líderes empresariales están cosechando los beneficios de permitir a los desarrolladores ciudadanos a través del low code. Su uso logra minimizar el atraso y tensión en equipos de TI, ahorrar de costes debido al bajo mantenimiento, reducir tiempo de desarrollo habilitando más rápido respuesta a condiciones de mercado y evitar los conocidos “cuellos de botella” y falta de comunicación por usuarios comerciales.

Sin duda, la creciente brecha entre la demanda de software y la disponibilidad de talento tiene varias consecuencias significativas para las empresas y sociedad en general. En primer lugar, se observa una ralentización en el ritmo de desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y servicios, lo que afecta su competitividad en el mercado y la innovación por parte de los usuarios y clientes. Este escenario se espera que continúe aumentando el uso del low-code para lograr mantenerse al ritmo del crecimiento y desarrollo de software.

“A pesar de los desafíos actuales, el futuro del software y la oferta de talento presenta oportunidades emocionantes. Con el avance constante de la tecnología, se espera que la capacitación y formación de nuevos talentos jueguen un papel crucial en la reducción de la brecha de habilidades”, concluyeron desde Quilsoft.

Comentarios

comentarios