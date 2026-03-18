La desocupación en Mar del Plata subió al 9,5% y afecta a 33 mil personas

La ciudad se ubica entre las de mayor desempleo del país. Se trata de casi un 1% de aumento en la comparación interanual

La desocupación en Mar del Plata volvió a subir y llegó al 9,5%, lo que representa a unas 33 mil personas sin trabajo, según indicó la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC durante el cuarto trimestre del 2025.

El indicador mostró un aumento respecto de mediciones anteriores y vuelve a ubicar a la ciudad entre las de mayor desempleo del país, con el mismo porcentaje que el AMBA, Gran La Plata y Río Gallegos.

En la comparación interanual existe una suba: en el mismo período del año pasado (cuarto trimestre del 2024) la tasa había sido del 8,6%, lo que respecta casi un 1% de aumento.

A nivel nacional, el desempleo se ubicó en torno al 7,5%, con más de un millón de desocupados.

En paralelo, otros datos del mercado laboral reflejan un escenario complejo. La subocupación —personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan sumar más horas— en Mar del Plataalcanza al 12,2%, es decir, 43 mil personas.

Cabe destacar que en el tercer trimestre del 2025 el número de desocupación en Mar del Plata había sido del 6,8%, catalogada como la más baja de la historia para ese periodo.

Fuente: Mi8

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