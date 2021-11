“La discusión sobre los precios tiene que ver con la solidaridad, la producción y no tener intermediarios”

“El fortalecimiento del Estado se está dando a través de los bienes y servicios, en este caso, el pan y la leche a un precio de costo. Qué mejor que una comunidad organizada planteando que la discusión sobre los precios tiene que ver con la solidaridad, la producción y en este caso sin intermediarios”, afirmó el director Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafaél Klejzer, en el lanzamiento oficial en la Feria del Buen Vivir de la campaña “Un kilo de pan y un litro de leche a $100”.

Acompañado por Mauricio Maglione, coordinador del Plan Federal de Ferias a nivel local, el presidente de ARBIA, Osvaldo Guillermo Francés y Marcelo Aloz, secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en representación del Ministro de Agricultura Julián Domínguez, quien por temas de agenda no pudo llegar a la Feria previo a su reunión con empresarios de la pesca, pero que puso a disposición de los cooperativistas programas existentes en el Ministerio que acompañan este tipo de iniciativas y su logística, “para que en corto plazo se pongan en funciones más gazebos, más productores y más posibilidades para el productor y el consumidor”.

“Mucho se habla de precios, pero estas iniciativas son las que llevan a resolver los problemas y crear la conciencia de los productores para la unión, y la búsqueda de canales alternativos de distribución para que ningún pícaro se quede con el trabajo de los demás”, añadió Aloz al tiempo que Klejzer remarcó el funcionamiento de la feria local: “Acá la gente viene a trabajar y ganar su pan. En algunas ciudades y provincias el Plan funcionó muy bien y en otras regular, hay una apuesta hacia el fortalecimiento de la economía regional”.

Destacó también que “con la carne la pegamos justo”, en referencia a los precios a un 30-40% menos que se ofrecieron desde el inicio: “Fue un gran llamador para la gente y luego llegó la medida que tomó el presidente y que nos permitió en los últimos meses no registrar aumentos en la carne”.

Con respecto a la duración de la campaña hoy presentada, explicó que “tiene que ver con las cooperativas y la economía regional. En Córdoba no lo podemos sostener teniendo una cuenca lechera importante. No se dan las condiciones. Acá sí. Y queremos sostener la feria en temporada con mejores condiciones y llegar a todos los barrios con todos los programas, no solo el pan. Por ejemplo el pescado que sale de acá va a todas las ferias del país y llegamos a un acuerdo de que no se venda un kilo de pescado de mar si al lado no hay un kilo de pescado de río. Es un trabajo federal”.

Por su parte, Maglione subrayó que “la gente de esta feria hace muchísimo esfuerzo y hace que nuestros vecinos puedan comer más barato”, al tiempo que agradeció a todos los que forman parte, al gremio SMATA y puso como ejemplo del trabajo la creación de la cooperativa de criadores de cerdo, “una cooperativa con sala habilitada para procesar, pudimos tenerla en la feria y que hoy los dos kilos de chorizo estén a $500. Ese es el camino, el laburo cooperativo, que tiene que ver con que no haya lucro en la comida”.

Por último, destacó la labor del Ministro Julián Domínguez quien “no llegó a acompañarnos hoy porque le dijimos que dé prioridad al INIDEP ya que si Mar del Plata resuelve el tema de la pesca, de la construcción y que haya ocupación plena en todos los gremios del acero, la ciudad vuelve a ser feliz”.

