“La diversidad productiva de Mar del Plata se ve fuertemente amenazada por el proyecto de exploración petrolera”

La exploración petrolera frente a las costas de la ciudad, la producción agraria con uso de agroquímicos y la creciente inequidad se encuentran entre las principales preocupaciones socioambientales de Mar del Plata. Para profundizar sobre este tema, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con el Biólogo y filósofo e investigador del CONICET Guillermo Folguera.

Folguera se encuentra de visita en la ciudad en el marco de un ciclo de charlas organizado en la Facultad de Ciencias Económicas y sociales donde se abordan temas de ambiente, sociedad y ciencias.

Respecto de los temas abordados en el ciclo, Folguera explicó: “Se busca partir de la pregunta, preguntarse qué tipo de prácticas científicas estamos desarrollando en nuestras universidades nacionales, en nuestros centros de investigación. Abordamos de manera general las problemáticas socioambientales y tratamos de poner un vínculo más claro en torno a la práctica científica y al resto de la sociedad. Es un vínculo complejo, no totalmente desarrollado, con fuerte incidencia en nuestra forma de vida, en lo que comemos, el uso, de los bienes comunes, y es un vínculo que va a requerir un conocimiento en torno a qué es esta cosa llamada ciencia y qué tipo de decisiones tomamos cotidianamente que infieren en nuestro modo de vida”.

“La formación científica en nuestro país ha sido el resultado de una serie de modificaciones cuya explicación y objetivos no han sido siempre suficientemente develados. La falta, por ejemplo, de formación en ética que tienen los profesionales en nuestro país, creo que es una omisión que al día de hoy se reconoce y requiere ser discutida. Hay una palabra, a la que en general los profesionales suelen acudir mucho, la interdisciplinariedad. Esta promesa de trabajar entre diferentes disciplinas y campos profesionales se hace mucho pero no nos forman para eso. Reconozco que la formación académica es básicamente disciplinar, uno prende la tele y escucha a un economista hablando solo de economía, el ingeniero de ingeniería y el sociólogo del comportamiento de la sociedad, pero a la hora de enfrentar los problemas, estos campos no intervienen en diálogo”, agregó.

En ese mismo sentido expresó que “hay algo que excede a Argentina, que tiene que ver con la forma particular en que se configuró el saber y el conocimiento en los siglos XVI y XVII, que fue Disciplinar. En la escuela tenemos materias de física, química, geografía, historia, pero no tenemos abordajes de las mismas problemáticas desde los distintos campos. La pregunta en torno a la alimentación, por ejemplo, es muy raro que ocurra, es más bien un escenario excepcional”.

“Creo que ha habido una forma que también excede al caso particular de Argentina. Cuando las ciencias se hacen desde políticas de Estado, se motorizan algunos campos disciplinares por sobre otros, entonces la parte vinculada con el agro, las ingenierías, reciben una atención grande y otros campos, como las ciencias humanas, quedan relegados parcialmente”, aseguró.

Por otro lado, otra problemática importante y polémica según Folguera es la influencia que tiene en el vínculo del ambiente y la ciencia el interés empresarial. Sobre este aspecto dijo: “Hay un interés empresarial muy marcado en que se reproduzcan ciertas prácticas. Muchas veces se deja de lado todo lo que tiene que ver con identificar y detectar riesgos, con la prevención, y se privilegian algunas líneas profesionales que tienen a generar dinero por sobre el bienestar social y ambiental”.

Explotación petrolera en la ciudad

Esta tarde a las 17.30 hs en la Biblioteca Juventud Moderna ubicada en Diagonal Pueyrredon 3324, tendrá lugar la charla taller “Explotación petrolera costa afuera: resistencia de la comunidad”. Respecto de las problemáticas que se abordarán en la charla, Folguera dijo: “Es una charla un poco más general donde se busca poner en diálogo las problemáticas locales que ocurren aquí en Mar del Plata. No solo la explotación petrolera, sino las formas de producción agraria, que con su contaminación química afecta cuerpos y ecosistemas. Es una buena ocasión para preguntarnos qué hacemos como comunidad con estas prácticas que alteran nuestras condiciones de vida y que no van a implicar de ningún modo una mejora”.

“Estos grandes proyectos que aparecen de offshore, en una sociedad como la marplatense que requiere salarios dignos y mejoras en las condiciones de vida, suenan como grandes promesas. Sin embargo, los ejemplos de explotación equivalente en otros lugares del mundo han dado resultados calamitosos. Además de procesos de contaminación que se multiplican, se generan procesos de profunda desigualdad social. Esto se puede observar en ciudades como Comodoro Rivadavia, ciudades de nuestro país donde se lleva a cabo este tipo de explotaciones y se observan inequidades sociales crecientes. Son sociedades que perdieron su diversidad productiva, en este caso, la diversidad productiva de Mar del Plata se ve fuertemente amenazada con este proyecto”, agregó.

Finalmente destacó que “se trata de poner en diálogo saberes, percepciones y preguntarnos cómo podemos, desde nuestros lugares, pensar otras formas de producción y otras formas de vincularnos desde la ciencia con lo social y lo ambiental”.

