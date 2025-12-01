LA EXPERIENCIA INMERSIVA DEL VERANO DESEMBARCA EN MAR DEL PLATA: LOVE UP!

Del 18 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026 · NH Gran Hotel Provincia

Mar del Plata se prepara para vivir uno de los grandes acontecimientos culturales y recreativos del verano 2026: LOVE UP!, la primera experiencia inmersiva e interactiva que fusiona entretenimiento, arte y tecnología en un recorrido diseñado para todas las edades. Abrirá sus puertas desde el 18 de diciembre en el histórico NH Gran Hotel Provincial y promete convertirse en uno de los planes más atractivos de la temporada 2025/2026.

Con un despliegue visual y sensorial sin precedentes, LOVE UP! ofrecerá un recorrido por 17 salas temáticas, mundos de fantasía, instalaciones interactivas, túneles de luz, experiencias sonoras, visuales, táctiles, espectáculos de realidad virtual y una gigantesca piscina de pelotas transparente, parte del espacio conocido como Reino Inflable, que incluye más de 120.000 pelotas.

La edición 2026 llega a Mar del Plata con experiencias completamente nuevas, como El Jardín de los Corazones Luminosos, la Experiencia de Video Mapping y los Globos Voladores, entre otras sorpresas exclusivas para esta temporada.

Un recorrido interactivo pensado para sorprender a todas las edades

Entre las salas destacadas se encuentran:

Inflables de Colores: un camino vibrante y fotogénico lleno de energía.

Túnel de las Medusas: una pasarela entre medusas iluminadas que generan un clima mágico.

Pixel Mapping: proyecciones digitales que convierten el espacio en un universo futurista.

Sala de los Espejos: luces colgantes y reflejos infinitos para fotos deslumbrantes.

Reino Fungi: un bosque encantado de hongos gigantes y mariposas luminosas.

Ola de Luz: más de 1.100 luces suspendidas que envuelven al visitante en una coreografía hipnótica.

Reino Panda, Cielosfera, Alicia, Reino Láser, Reino Silver, entre muchas más.

Además, quienes busquen una aventura tecnológica podrán disfrutar del sector de Realidad Virtual, con lentes y experiencias desarrolladas especialmente para el universo LOVE UP!

Un fenómeno regional que ahora desembarca en Mar del Plata

LOVE UP! ha sido un éxito en distintas ciudades de Latinoamérica, cautivando a miles de visitantes.

La gran apuesta del verano en Mar del Plata

Tras el éxito de “Viven Dinosaurios” en el NH Gran Hotel Provincial —visitado por miles de personas en 2025 y galardonado con un premio Estrella de Mar a la producción en 2025— LOVE UP! se instala ahora como la gran propuesta inmersiva del verano en la ciudad, presentado por Arriba el Telón y Aurea Exhibitions LTD.

Horarios:

Lunes a viernes de 14 a 22 hs

Sábados, domingos y feriados: de 10 a 22 hs.

Entradas

En diciembre el valor de las entradas es desde $10.000, a partir de enero el precio será desde $12.000. También estará disponible para la compra online, a partir de enero, un pack familiar de 4 entradas (2 entradas generales + 2 entradas de menores) por $48.000.

Se pueden adquirir a través de www.feverup.com o en boletería en el NH Gran Hotel Provincial.

